Obligado a sumar: Chile Sub 17 enfrenta a Ecuador en el hexagonal final ¿Dónde ver?

Sudamericano Sub 17

Sudamericano Sub 17

El Sudamericano no da mucho tiempo de descanso y La Roja Sub 17 regresa a la cancha para un nuevo desafío. En la 2° fecha del hexagonal se enfrentan al local Ecuador.

¿Cuándo juega Chile vs Ecuador por el Sudamericano sub 17?

Chile y Ecuador juegan por el Sudamericano Sub 17 este viernes 14 de abril a las 20:00 horas de Chile.

¿En qué canal ver en vivo por TV a La Roja de Hernán Caputto?

El partido de la selección chilena será transmitido por la señal de TVN y DSports, en los siguientes canales según tu cbableoperador:

TVN

Televisión por cable:

VTR: 19 (SD en Santiago) - 807 (HD)

DIRECTV: 149 (SD) - 1149 (HD)

ENTEL: 64 (HD)

CLARO: 53 (SD) - 553 (HD)

GTD/TELSUR: 25 (SD)

MOVISTAR: 119 (SD) - 807 (HD)

TU VES: 55 (SD)

ZAPPING: 19 (HD)

DirecTV

DSports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DSports: 611 (SD)

DSports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DSports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo el Sudamericano sub 17?

Para ver en vivo el encuentro por streaming, podrás hacerlo a través de la señal online de TVN y DGO.

Deben sumar

El inicio ante Argentina en el hexagonal final no fue el esperado, debido a que La Roja cayó ante los dirigidos por Diego Placente. Chile hacía un partido correcto, pero en los minutos finales del primer tiempo la Albiceleste anotó los dos goles del 2-0 definitivo.

Ahora en la 2° fecha, La Roja Sub 17 busca dar vuelta la página rápidamente. La misión es conseguir un buen resultado, ya que si bien una derrota no elimina, sí achica bastante el margen de error, sobre todo pensando que son solo cinco duelos. Hernán Caputto no podrá contar con Iván Román, quien fue expulsado ante Argentina.

Chile ya enfrentó a Ecuador en este Sudamericano. Fue en la fecha final de Grupo A por la primera ronda. En aquella ocasión igualaron 1-1. La Tricolor comenzó derrotando a Paraguay por 3-1, por lo que llegan al duelo con La Roja con mucha confianza.