"La Generación Dorada hay que guardarla, dejarla en el baúl de los recuerdos y decir 'ya, ya pasó'". Con esas palabras, un elocuente Alexis Sánchez llamó a dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro de la selección chilena, cuyo recambio "ya está acá".

Una reflexión que comparte el gran Carlos Caszely. En conversación con Pelota Parada, el histórico delantero de la Roja coincidió con Alexis en el fin de la condecorada generación chilena y aseguró que todos los grandes ídolos que han vestido la camiseta nacional han sido reemplazables.

"Alexis tiene toda la razón. Todos pasamos, nadie es eterno dentro un campo. Es un poco problema de la prensa esto de Generación Dorada. Eso ya terminó, quedan cuatro o cinco jugadores que fueron campeones de la Copa América y Centenario, pero ya pasó", comentó el Rey del metro cuadrado.

"Hay chicos jóvenes que tienen que venir para reemplazar a los que estaban. Se fue Cuá Cuá, hubo reemplazante. Se fue Chamaco, hubo reemplazante. Se fue el viejo Leonel, hubo reemplazante. Todos somos reemplazables en una cancha del fútbol", continuó.

Sin embargo, reconoce que encontrar un grupo de jugadores como los que ya van de salida será difícil. "Va a pasar un largo tiempo para que otros chicos puedan tomar las camisetas que dejaron los de la Generación Dorada", comentó.

Para el mundialista en 1974 y 1982, la razón se encuentra en el Campeonato Nacional. "Cuando hay siete extranjeros por equipo, es difícil. Arqueros, centrales, mediocampistas de creación y goleadores extranjeros... El técnico mira y dice, '¿De dónde saco algo? Si no hay'", aseguró.

"Esta generación ya pasó, Alexis tiene toda la razón, y vendrán otros. Buenos, peores, iguales... el fútbol no se va a acabar nunca, pese a todos los desaciertos dirigenciales", afirmó. "Si antes con la Generación Dorada estuvimos a la par de Brasil, Alemania y Argentina, hoy estamos tres peldaños más abajo. Pero clasifican siete al Mundial... si ya no clasificamos, ahí ya estaría bueno que hiciéramos un cambio total", recalcó.

"Un técnico tiene que partir y empezar"

Para el ídolo nacional, no sería sensato cortar el proceso de Eduardo Berizzo, independiente de los resultados que saque ahora y en las Eliminatorias. "Para mí, un técnico tiene que partir y empezar, porque si lo reemplazan, el que venga dirá 'no tengo tiempo, no conozco a los nuevos'", argumentó.

Incluso, llevó este pensamiento al presente de Colo Colo. "Lo mismo con Gustavo Quinteros. No, que no se vaya. Si le va mal, mala cuea (sic). Todos los técnicso que llega a mitad de campeonato dicen, 'yo no hice el plantel, no los conozco'... y él que se va, se va cobrando su billetito", siguió.

"Contraté al técnico porque creí en él y lo voy a mantener. Si me va mal, lo asumo. Pero en ese aspecto los dirigentes son como los políticos, no se equivocan nunca", cerró.