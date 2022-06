Una extensa conferencia de prensa brindó el brasileño Eduardo Carlezzo, abogado de la Federación de Fútbol de Chile en el caso de Byron Castillo. Y el leguleyo asegura que la FIFA debe castigar a Ecuador, dándole la clasificación a la Roja.

Esto debido a que el demandado no puede hacerse el desentendido ante todas las pruebas, debido a que estaban al tanto de la situación de Castillo, que tuvo muchos problemas para probar su identidad.

"En el archivo nacional (de Ecuador) el acta es inexistente. Se presume que está fuera de actas, en cuanto a la acta del 98 se encuentra forjada. No estoy hablando yo. Quienes hablan de vestigios, fraudes, forjadas es la propia dirección del Registro Civil de Ecuador", contó Carlezzo. "No existe el archivo nacional. Eso no es un detalle menor. Es gravísimo", manifiesta.

Luego indicó que hubo un tema muy complejo, pues se le bloqueó la cédula de identidad. "Notificar que no pueda cedularse porque no tiene documento que respalde su identidad. Le bloquearon su cédula ¿Es necesario explicar eso?"

Añadió el abogado que "como la tuvo bloqueada, ingresó el habeas data para eliminar esas restricciones. Se debió remitir un informe técnico a Federación Ecuatoriana para que tengan conocimiento. O sea siempre tuvo conocimiento de todo. El informe técnico detallado usa palabras fuertes y se le comunicó a la Federación. Se le envió a Fiscalía del Estado ecuatoriano, que no sé por qué nunca hizo nada".

También se refirió a que "el origen de todo está en el club Norteamérica, de ahí sale a otros clubes y fue suspendido por esos casos. Todo está en cadena, todo conectado, fue suspendido el 2018 por ser el mastermind por detrás de estas falsificaciones. Y en el Registro Civil de Guayas hubo funcionarios que fueron incriminados criminalmente por vincularse en esas falsificaciones".

También dice que no entiende el silencio del jugador. "Byron por qué no habla. Intentamos buscar informaciones suyas o palabras de su pasado y no encontramos. No le gusta hablar de su pasado", y mostró audios donde Castillo no habla de su pasado.

De todas maneras dice que "no tengo dudas que tendríamos una decisión favorable a Chile si no estuvieran los grupos sorteados. Pero pensando en la situación actual, con entradas vendidas, paquetes de viaje, la decisión más fácil es mantener todo como está".