Eduardo Carlezzo y las pruebas de Chile contra Ecuador: "No existen las huellas dactilares de Byron Castillo en su partida de nacimiento"

Este viernes la FIFA debe entregar la resolución sobre el caso de Byron Castillo, luego de que la Federación de Fútbol de Chile presentara una denuncia en contra de Ecuador ante la Comisión Disciplinaria, por el uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad en la inscripción del seleccionado.

Un tema que Eduardo Carlezzo, el abogado que contrató Chile, ha estado siguiendo de manera atenta el último mes. Por eso es que luego de que se presentaran las pruebas ante la FIFA por parte de ambas federaciones, ofreció una conferencia de prensa para contar en qué va la situación y mostró documentos.

"La idea de estar acá es presentar de manera bastante clara y transparente todos los argumentos que tenemos, los documentos que tenemos. Lo que hemos recaudado del proceso en el caso. Quien habla la verdad no puede tener miedo", contó Carelezzo

Asegura que se apunta a "las irregularidades en nuestra reclamación son por el certificado de nacimiento falso, falsificación de edad pues nació el 25 julio del 95 y usa el 10 de noviembre de 1998, en Ecuador, y en verdad nació en Colombia".

Luego contó "veremos el certificado y vamos a analizarlos de manera detalladas, tiene inconsistencias que no fueron apuntadas por mí. Soy un narrador, no un intérprete, eso lo dijeron los propios ecuatorianos".

Tajantemente cuenta que "no existen las huellas dactilares del jugador Byron Castillo y no sabemos por qué. Eso no es un tema menor cuando se analiza la partida de nacimiento de una persona", añadiendo además que "ese certificado ingresó recién el 2012. Cómo entra recién después de 14 años, pregunto yo".

Luego pidió analizar la geografía de Colombia y Ecuador. "Si hablamos de ese documento, parte central de la falsificación, veamos la geografía que explica mucho en este caso. Hay dos ciudades fundamentales: Tumaco en Colombia y Playas en Ecuador, que están separadas por 764 kilómetros. Por lo menos 12 o 13 horas en carro. Es bastante grande cuando pensamos que la familia es de Tumaco y no sabemos de ningún familiar en Playas, en Ecuador".

Ahí insiste en el tema. "Hay preguntas inmediatas: miramos el mapa y el certificado de partida. Los padres son colombianos, viven en Tumaco, y la pregunta que nunca se explicó es que hacían sus padres en Playas. O cuál era la relación para estar en Guayas el 10 de noviembre de 1998, cuando se registró al jugador".

Agregó además "en qué hospital nació en Playas. Que muestren un certificado. Nada de eso llegó a nuestro conocimiento. Y nunca Byron aclaró algo sobre eso. Son preguntas sin respuestas".

También se refirió a cuando Byron Castillo fue desvinculado de Emelec y de la Sub 20 de Ecuador, por las denuncias que hubo por la identidad y documentación del Castillo hace algunos años. "Es un comunicado de la propia Federación. No es poco, admitió el 2017 el tema. Sabía del pasado de Byron", dijo Carlezzo, ironizando con que "quizás el jugador era demasiado bueno para sacarlo".