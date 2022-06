El abogado Eduardo Carlezzo mostró muchísimas pruebas contra Byron Castillo, en la demanda que la Federación de Chile hizo ante la FIFA para que castiguen a la Federación de Ecuador por la irregularidad en la nacionalidad del jugador.

Carlezzo comentó que "no tengo dudas que tendríamos una decisión favorable a Chile si no estuvieran los grupos sorteados, si esto fuera en enero. Pero pensando en la situación actual, con entradas vendidas, paquetes de viaje, la decisión más fácil es mantener todo como está", lo que fue visto con algo de pesimismo.

Sin embargo, fue enfático en que él está optimista. "Nosotros buscamos los puntos", contó para dejar en claro que espera que la Roja esté jugando en el Mundial de Qatar. Y por eso, espera que la FIFA no deje abierta al mundo una puerta de duda.

"Sería escandaloso si FIFA no considera toda esta carga. Llevo 20 años, representando casi mil casos en FIFA y pocas veces vi una carga probatoria tan grande. Es mucha cosa", manifestó el abogado brasileño.

Luego contó cuál es su deseo. "Esperamos que sea una decisión técnica, que profundice en las pruebas, que entienda sobre todo cuál es el alcance del habeas data. Si hay una averiguación imparcial de lo que se falló en Ecuador, la resolución solo puede ser una, favorable a Chile".

Y apuntó a que la defensa ecuatoriana es muy pobre. "Solo tiene el habeas dato. Seamos claros. No sé qué más pudo aportar al Federación al proceso. Antes de eso, todos los directivos hablaban de que el habeas data legitimó al jugador. Hay que pensar. Mira todo lo que llevamos a FIFA y ellos llevan algo que desde mi punto de vista es bastante discutible. No puede ser. Por eso enfatizo: si es decisión técnica, se tiene que dar a favor de Chile".

Finalmente cerró con una frase para el bronce: "Si Ecuador va al Mundial, el Mundial queda manchado", poniéndole presión al Comité de Disciplina de la FIFA sobre el fallo y mostrando preocupación pues Castillo no citó a declarar al jugador.

"Aparentemente no habrá investigación específica al jugador. Él tiene que hablar, es el principal testigo, principal involucrado, me preocupa que FIFA no lo haya llamado aunque sea a una audiencia virtual. Debería dar explicaciones. Me preocupa que no se haya convocado", dijo Carlezzo.