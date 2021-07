Brasil tiene dos dudas para enfrentar a Chile y practica penales en su última práctica

Este viernes a las 20:00 en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Chile tiene una cita con la historia cuando enfrente a la selección brasileña, la gran favorita para ganar la Copa América.

Mientras La Roja tiene su once definido, el entrenador del Scratch, Tite, no quiso adelantar su once en conferencia de prensa y se mantienen dos dudas en el equipo titular.

El lateral izquierdo que ha jugado el torneo es Alex Sandro, pero debido a un problema muscular no ha entrenado a la par de sus compañeros y por eso aparece el nombre del defenda del Atlético Madrid, Renan Lodi. para reemplazarlo.

Otra duda que tiene el seleccionador de la Verdeamarela es si juega con Everton Ribeiro o con el hombre del Olympique de Lyon, Lucas Paquetá.

Lo cierto es que Tite no se siente nada seguro de lo que pueda ocurrir esta noche en la ciudad maravillosa y en el último entrenamiento practicó tanda de penales por si deben definir desde los doce pasos como pasó en los octavos de final del Mundial Brasil 2014.

El 11 de Brasil para enfrentar a Chile será con Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi (Alex Sandro); Casemiro, Fred e Everton Ribeiro (Lucas Paquetá); Gabriel Jesus, Neymar e Richarlison.