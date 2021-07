Arquero de Brasil piensa en una definición a penales contra Chile, pero como pateador: "Voy con certeza si así lo dispone el entrenador"

Chile y Brasil se enfrentarán este viernes en Río de Janeiro, donde buscarán un lugar entre los semifinalistas de la Copa América. El Scratch ha hecho jugar a todos sus arqueros en este torneo, por lo que era una incgógnita quién atajaría ante la Roja. Sin embargo, se confirmó que Ederson será el meta.

Por lo mismo, el golero del Manchester City fue a conferencia de prensa donde señaló que en su cabeza tiene clara la opción de ir a definición a penales si termina igualado el encuentro en los 90 minutos. Aunque no solamente para atajar, también para disparar.

"En el fútbol todo puede acontecer, si el entrenador lo dispone lo voy a disparar con certeza. Tenemos jugadores de muchas cualidades, pero se vio en la final de la Europa League donde tiraron los arqueros. Debo estar preparado de la misma manera, ya sea para estar entre los cinco o los diez pateadores", señaló cuando le consultaron por su buen juego con los pies.

Sobre este tema, comentó que "hoy en día el fútbol evolucionó mucho y los equipos necesitan el pase mediano y el pase largo, por eso ahora un portero tiene un papel fundamental en los equipos a los que les gusta jugar y tengo esa cierta facilidad".

Ederson y Bravo fueron compañeros en el Manchester City un par de temporadas. Foto: Getty.

Además, habló sobre lo que será el reencuentro con Claudio Bravo, con quien compartió en el elenco ciudadano durante un par de años. "Bravo es una persona con la que conversaba bastante en el día a día y va a ser muy bueno volver a encontrarlo. Estoy muy feliz por la temporada que él hizo en el Betis", sostuvo.

Sobre el mal estado de la cancha, contó que eso no será una excusa en caso de no conseguir un buen resultado. "El césped no es disculpa, porque nos va a perjudicar a los dos. Será un partido muy duro que será decidido en los detalles", finalizó.