Este viernes a las 16:00 horas de Chile la selección nacional se enfrenta a su similar de Marruecos en duelo amistoso de Fecha FIFA a jugarse en el estadio Cornella El Prat de Barcelona.

A aquel recinto acudirán veedores no sólo para analizar el desempeño de Ben Brereton, sino también para convencerse de llevar a Gabriel Suazo por primera vez a un equipo europeo.

"Entiendo que lo van a ir a ver varios scouting", reconoció a Redgol el agente del lateral de Colo Colo, Gabriel Silberman.

"Lo primero, espero que Gabriel juegue, y segundo, espero que le guste a la gente para que podamos concretar todas las opciones potenciales que se han presentado", añadió.

Luego, aclaró: "En cuanto a los contactos y gente que se ha acercado, hay varios, pero nada formal. Vamos a tener que esperar nomás. Espero que se pueda dar lo antes posible para la tranquilidad de todos".

Sobre su relación con Colo Colo, indicó: "Colo Colo sabe que trata con nosotros, nos conocemos hace muchos años y entonces la relación es muy buena y la gente es de primera. Esperemos que todo ande bien".

Finalmente, advirtió sobre el partido ante los africanos: "No nos engañemos con Marruecos, es un equipazo. Tiene dos laterales derechos, uno de Hakimi del Bayern Munich y el otro es Mazraoui de Bayern Munich. Es muy complicado el equipo".

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.