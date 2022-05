La teleserie está lejos de terminar todavía, pero mientras desde la ANFP ponen todo su esfuerzo para que la selección chilena pueda decir presente en el Mundial de Qatar 2022 por el bullado caso de Byron Castillo y su nacionalidad, ahora fue el abogado del futbolista quien sacó la voz para defenderlo.

Se trata de José Massú Espinel, quien habló con el medio argentino Olé para referirse a todo lo que está viviendo hoy por hoy su representado y también sobre las posibilidades que tiene Chile para ir a la próxima cita planetaria de la FIFA, las cuales adelantó que son nulas.

"Hay cero chances de que sancionen a Ecuador y al jugador. Los documentos que Chile dice tener no son pruebas, son indicios que nunca se han tramitado en un juicio. Si alguien aduce que un acta es falsa, tiene que probarlo en un juicio penal. Y en Ecuador nunca ha habido un juicio en contra de Byron Castillo, pese a que siempre han estado las polémicas de si es o no ecuatoriano", indicó de entrada.

Con respecto a los polémicos documentos de identidad de Castillo que han dado vueltas por la web, Massú explicó que se trata de una confusión.

Y es que uno de los papeles que manejan en el ente rector del fútbol chileno se trataría de un acta correspondiente al hermano fallecido de Castillo, que recibió el mismo nombre y sí nació en Colombia. "Se trata de una partida de nacimiento de un homónimo, que ni siquiera se escribe igual. Es de un Bayron con A: Bayron Javier Castillo, cuando éste es Byron David", apuntó.

Eso sí, tras eso el abogado dejó de lado las palabras de buena crianza y las explicaciones delicadas para sacar la metralleta y disparar con tono desafiante. "Todo esto que está diciendo Chile, nunca lo ha probado en ningún juicio. Es más, nunca nadie ha puesto un juicio en contra de Byron Castillo, sino que fue él quien puso dos juicios porque estaban siendo vulnerados sus derechos", lanzó de entrada.

"Lo que tiene Chile son indicios, no son pruebas, las pruebas sólo existen en los juicios. Si ellos dicen que eso es verdad, que vengan, pongan un juicio y lo demuestren, pero no lo van a poder hacer porque Byron Castillo nació efectivamente en Playas (Ecuador) y esa partida de nacimiento es de un homónimo", indicó.

"El informe del Registro Civil ya se trató en el juicio de hábeas data y se le ordenó que se rearmara la partida de nacimiento de forma correcta, porque Byron Castillo es ecuatoriano de nacimiento, no por naturalización ni nada por el estilo. Así falló el juez constitucional, la autoridad máxima del Ecuador, en primera y segunda instancia. Además, el Ministerio del Interior le entregó un pasaporte a Byron Castillo y el Registro Civil ya le dio su cédula de identidad y su partida de nacimiento correcta", complementó.

Para cerrar, dejó en claro que confía plenamente en que todo este drama no quedará en nada. "La FIFA no tiene ningún tipo de jurisdicción ni de competencia para decir que las autoridades responsables de cada país están por debajo de ella. No puede desconocer al Ministerio del Interior, al Registro Civil ecuatoriano ni mucho menos a los jueces constitucionales. Esto ya fue juzgado y salió a favor del jugador. Ecuador va a presentar todas estas pruebas y no va a pasar nada en absoluto, aquí no hay nada que hacer. Desde mi punto de vista, es un manotazo de ahogado por parte de los chilenos", concluyó.

¿Y las dudas que generó su documentación en la selección de Ecuador?

Cabe recordar que el lateral de 23 años se vio envuelto en problemas con Emelec y no era considerado para la selección de Ecuador ya que su documentación generaba muchas dudas, y recién en septiembre del año pasado pudo ser llamado por Gustavo Alfaro cuando verificaron que sus papeles estaban en orden. Y José Massú también tiene una respuesta para eso.

"En un principio, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sancionó al jugador en el año 2019 con una medida cautelar por una supuesta irregularidad que el Registro Civil había detectado en un acta. No es que el acta era falsa ni estaba forjada, sino que no estaba replicada. La que existe en Playas (General Villamil), no fue replicada en el archivo de Quito. Ante ese inconveniente, la FEF actuó quitándole el carnet de cancha al jugador, sin un procedimiento sancionatorio ni un juicio penal", explicó.

Tras eso, indica que "por eso iniciamos una acción de protección y ganamos el caso, porque se reconoció que habían sido vulnerados los derechos constitucionales de Byron Castillo. Se le devolvió el carnet al jugador y se ordenó reparar los daños producidos a la FEF, que ni siquiera apeló la sentencia".

"Luego, en el 2021, cuando Byron Castillo se convierte en un jugador muy relevante para el fútbol ecuatoriano, el Registro Civil, basado en ese mismo informe y sin ir a un Juzgado Penal ni a una Fiscalía, le suspendió la cédula provisionalmente hasta que resuelva el problema de la inconsistencia del acta. Ese es el bendito informe que dicen los chilenos que tienen, el que ya fue a un juicio de hábeas data y Byron Castillo ganó en ambas instancias ante jueces constitucionales y de forma unánime".

Para finalizar, Massú argumenta que "el Tribunal lo reconoció como ecuatoriano de nacimiento y ordenó al Registro Civil que le devuelva su cédula, además de subsanar cualquier problema que insistía con su partida de nacimiento. Si tú vienes a Ecuador y pones tres dólares en un maquinita del Registro Civil, te sale la partida de nacimiento de Byron Castillo Segura sin ningún inconveniente".

Así, ahora habrá que seguir esperando a ver que dicen las partes involucradas en todo esto, donde la FIFA ya avisó que decidió tomar acciones con respecto a la denuncia de Chile y todos los involucrados fueron invitados a entregar sus respectivas defensas.