Hernán Galíndez, el arquero nacionalizado ecuatoriano de Universidad de Chile, habló sobre el caso de Byron Castillo asegurando que tiene la certeza que su compañero de selección no ha cometido ninguna irregularidad, por lo que se ve en el Mundial de Qatar.

Hernán Galíndez pone las manos al fuego por Byron Castillo: "No tengo dudas de que es ecuatoriano"

Ni Gabriel García Márquez hubiese pensado una novela como la que está ocurriendo con Byron Castillo, quien está en el ojo del huracán luego de que la Federación de Fútbol de Chile lo denunciara ante la FIFA por tener documentos irregulares.

Al respecto, el arquero de la Universidad de Chile, Hernán Galíndez, se refirió a este asunto, debido a que lo involucra directamente ya que es seleccionado ecuatoriano. Incluso atajó en seis partidos en el camino a Qatar 2022.

A pesar del revuelo provocado en todo el mundo por este asunto, el meta se mostró sereno en una charla íntima que tuvo con TNT Sports, donde no tiene dudas que Ecuador estará en la cita asiática.

"Entiendo que la FIFA, al recibir una denuncia, está bien que pida documentación. Es normal. Sé que Byron es ecuatoriano y no tengo dudas de eso. Clasificamos en la fecha 17 al Mundial y ahora, si Chile entiende que tiene que hacer una denuncia, está en su derecho", manifestó el meta que llegó de la mano de Santiago Escobar.

Luego comentó que no ha sido fácil la situación estos últimos días, debido a que es el único seleccionado ecuatoriano que está jugando en nuestro país, por lo que siente algo de presión respecto al tema.

"Justo me toca jugar a mí en Chile, el único ecuatoriano que está acá. No puedo ni ir al supermercado porque la gente me habla de esto", comentó de manera sincera, aunque entiende que "está bien que los abogados defiendan su postura".

Comentó que los seleccionados ecuatorianos están en contacto constante con Castillo, a quien no lo han interrogado sobre el asunto. "Hablamos con Byron, tenemos un grupo, pero no de este tema. No puntualmente de esto", cerró el meta.