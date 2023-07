Este domingo arranca el cuadro principal de Wimbledon y uno de los encargados de abrir el telón es el chileno Tomás Barrios (133°). El Gigante de Ñuble debuta en el tercer Grand Slam del año frente al argentino Sebastián Báez (44°) tempranito en la mañana.

Garrapata ha enfrentado cuatro veces al trasandino y, por ahora, sólo registra derrotas. Sin embargo, todos esos duelos fueron en arcilla, y el buen momento de la tercera raqueta nacional nos pronostica un verdadero partidazo.

¿Cuándo juega Tomás Barrios vs Sebastián Báez por Wimbledon?

Tomás Barrios choca ante Sebastián Báez este lunes 3 de julio a las 6:00 (AM) horas de Chile en la Cancha 6 de The All England Lawn Tennis & Croquet Club, ubicado en la ciudad de Londres, en Inglaterra.

¿En qué canal ver en vivo por TV la primera ronda de Wimbledon?

La primera ronda de Wimbledon será transmitida en TV por las señales de ESPN 2 y ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

¿Dónde ver vía streaming en vivo Wimbledon?

Este y todos los duelos de Wimbledon serán transmitidos en Chile y toda Latinoamérica en vivo a través de las pantallas de Star+.

Una Qualy sólida

Tomi se anotó en el main draw de Wimbledon por segunda vez en su carrera, y lo hizo con tres sólidos triunfos en las rondas clasificatorias.

Su aventura en Londrés inició derrotando al ruso Yevgueni Donskói por 6-3 y 6-4, luego se impuso al australiano Rinky Hijikata con un doble 7-6 y, en la última ronda, superó al brasileño Thiago Seyboth Wild por parciales de 6-4, 6-7, 2-6, 6-3 y 6-2.