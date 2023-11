Santiago Ford se convirtió en una figura importante en el deporte nacional tras Santiago 2023. El decatleta ganó la medalla de oro en su competencia y brindó al público del atletismo uno de los momentos más memorables que se vivieron durante los Panamericanos.

Y Ford, dueño de una historia personal tremenda, llegando desde Cuba tras una travesía por América, cruzando el desierto como inmigrante irregular, es palabra autorizada para hablar de la situación de los atletas cubanos fugados, quienes se negaron a volver a la isla con el resto de la delegación.

Santiago Ford se cuadra con los atletas cubanos que se quedaron en Chile

“Ellos están buscando un futuro mejor y les deseo todo el éxito del mundo”, señaló Ford en su visita a La Moneda, donde el presidente Gabriel Boric recibió al Team Chile para brindarles un merecido homenaje por su actuación en los Panamericanos.

“El sistema de Cuba a veces es complicado y es complejo lidiar con muchas cosas a la vez“, agregó Ford sobre sus compatriotas cubanos, que han hecho noticia en la última semana, generando preocupación incluso en el Gobierno, que tuvieron que salir a aclarar la situación migratoria de los deportistas.

Ford, hace unos días, en declaraciones a RedGol, profundizó un poco la situación en la cual salió de Cuba, buscando mejores oportunidades deportivas en Chile, donde ya conocía a algunas personas, quienes le habían recomendado venirse para estas tierras.

“Tomé la decisión de salir de mi país por seguir mi carrera deportiva, pero no tengo nada en contra de Cuba. De hecho, agradecido porque gracias a la formación que tuve allá llegué acá, no de la mejor manera posible, pero sí pude tener un gran currículum”, señaló.

“Es un cambio grande la verdad. No esperaba tanto cambio. Obviamente, las cosas iban a mejorar después de un gran resultado, pero nunca creí que fuera tanta exposición. Estoy disfrutando el momento, que las cosas no se me vayan de las manos obviamente y agradecido siempre”, comentó sobre su exposición tras el oro.

“Estoy pensando en los Juegos Olímpicos. Preparándome para París 2024, mi próximo objetivo. Espero estar ahí, disfrutar y ojalá pelear por estar entre los ocho mejores atletas del mundo”, cerró el atleta, que comenzará a preparar su próximo año tras los Panamericanos.

¿Cuántas medallas ganó Chile en los Panamericanos Lima 2019?

Chile obtuvo 50 medallas en los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019. Fueron 13 preseas de oro, 19 de plata y 18 de bronce para el equipo nacional. Ya superó esa marca en Santiago 2023, aunque tiene una medalla dorada menos.

¿Cuándo son los Juegos Parapanamericanos?

Los Juegos Parapanamericanos se celebran desde el viernes 17 de noviembre hasta el domingo 26 del mismo mes en la ciudad de Santiago. Serán 12 días de descanso previo al arranque del evento que cierra la organización de Santiago 2023 como sede deportiva del continente.

