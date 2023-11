Otra denuncia sacude al atletismo chileno. Luego de que Poulette Cardoch y Berdine Castillo acusaran que las bajaron de la final del relevo 4×400, Viviana Olivares denunció lo mismo en el 4×100 de los Juegos Panamericanos. La atleta dijo que Martina Weil entró por ella, pese a no tener marca en 100 metros.

En diálogo con el matinal Contigo en la Mañana, Olivares contó que “jamás quedaron establecidos los criterios de selección. Siempre ha sido lo mismo todos los años: llevar a las primeras cuatro del ranking. Pero este año no se respetó en el relevo 4×100”.

“En la primera ubicación del ranking (4×100) fue María Ignacia Montt, después Anaís Hernández, Isidora Jiménez y luego yo. Ahí los criterios no se respetaron. Según el entrenador a cargo, las normas habían cambiado, cosa que yo nunca vi”, acusó la velocista.

“Cuando los pedí no me los dieron, y no se respetaron las marcas. Lamentablemente sólo tuvimos que aceptar las decisiones del técnico (Felipe de la Fuente). Yo lo conversé con todas las personas que saben de esto y son dirigentes, y tampoco tuve una respuesta clara”, comentó.

Olivares relató una situación similar a la de Cardoch y Castillo: que sabían que correrían, pero hubo un cambio. A las atletas del 4×400 se les informó sólo dos horas antes de la carrera y la decisión se revirtió después, pero sólo Castillo corrió. Cardoch no compitió porque no estaba en condiciones.

A Olivares, quien “sabía que corría esta carrera (4×100) hasta el 18 de septiembre”, se le comunicó que no iba “porque los criterios de selección habían cambiado”. “Cuando yo pedí los “nuevos criterios”, nunca me los dieron. Quedé como primera reserva”, narró.

Viviana Olivares: “Martina Weil entró en mi lugar”

Viviana Olivares acusó que Martina Weil, medallista de oro en 400 metros, corrió por ella. “Martina entró en mi lugar, aunque no tenía marca en 100 metros. Tenía súper buena marca en 200 metros y el entrenador me dio a entender que ese era el motivo por el que yo no estaba de titular”, indicó.

Weil corrió junto a María Ignacia Montt, Anaís Hernández e Isidora Jiménez en la competencia, y el grupo ganó la medalla de plata. La hija de Gert Weil y Ximena Restrepo además corrió en el relevo 4×400, donde era la primera rankeada, y terminó sexta con Stephanie Saavedra, Berdine Castillo y Fernanda Mackenna.

“Me siento súper afectada por esto y lo atribuyo a que la información no se deja clara, que los dirigentes no son claros al momento de tomar decisiones. Debería haber un encargado en relevo que le tome el real peso a lo que nosotras hacemos, trabajamos todo el año”, cerró Olivares.

Todas las noticias del deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.