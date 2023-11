En toda una polémica se ha transformado la participación del Team Chile en la prueba de los 4×400 de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, luego de las acusaciones de Berdine Castillo y Poulette Cardoch para bajarlas de la competencia por parte del entrenador Marcelo Gajardo.

Ambas atletas han realizado comunicados, donde incluso apuntan a terceras personas para ejercer presión y que participarán las deportistas que estaban como reservas, por orden de tiempo.

Castillo, en ese sentido, también apunta a Ximena Restrepo, la mamá de Martina Weil en toda la situación, donde incluso habla de malas palabras hacia su persona.

Por lo mismo, fue Martina quien salió a dar su versión de los hechos, en sus plataformas digitales, donde le pide perdón a sus compañeras de equipo y, además, detalla lo sucedido ese día en la previa de la competencia, que fue un escándalo para el atletismo nacional.

Martina da su versión

“Son la una y media de la mañana, llegué a mi casa, he estado todo el día afuera y llevo una hora sentada leyendo las declaraciones y comentarios que me han llegado por la posta 4×4. En verdad no tengo nada más que, pucha, pedir perdón porque mis compañeras de equipo se sientan así, de que estén haciendo estas acusaciones, de que se sientan que el proceso fuera poco transparente”, comenzó contando en un Instagram en la madrugada del miércoles.

Por lo mismo, quiso contar su versión, sin pasar a llevar las ya conocidas en los comunicados, para entender lo que tuvieron que pasar todas las atletas en una dura competencia.

“Por otro lado, pienso que fue una decisión técnica que se tomó por separado de las atletas. Que esto viene de arriba, que no pasa por nosotras. En un momento dijeron que no podemos criticar las decisiones técnicas de la Federación. Antes de poder competir los Panamericanos, que me obligaron a firmar”, expresó.

“Fue la peor experiencia que he tenido en mi vida, en una competencia. En un momento dije ‘me cagaron los Panamericanos’. Decía ‘no puedo creer que mis primeros Juegos en Chile se van a terminar así’. Llegamos a la pista, anuncian al equipo, como dijeron que lo iban anunciar. La cosa se empieza a descontrolar, quedamos en shock por la gran cantidad de gente externa que llegó a la pista. Empezaron a pelear, llegaron entrenadores, dirigentes y otros atletas. Me acerqué al jefe técnico le pedí que por favor se puedan a pelear a otro lado”, detalló.

La participación de Ximena Restrepo

La versión, al menos de Castillo, apunta fuertemente a la mamá de Martina Weil, Ximena Restrepo, aludiendo fuertes palabras y siendo protagonista en la discusión.

“Llegó mi mamá, como mi entrenadora acá como yo estoy sin entrenador, y me vio mal, con los ojos hinchados. Me pregunta ‘qué pasó’. Le cuento lo que pasaba con la nómina con las titulares y con las reservas. Después me dijo ‘no te preocupes de la situación’. Me desenchufé de la situación. Llegó Berdin, que sabíamos que iba a correr y le agarré la mano, la felicité por los 800 y le dije ‘vamos con todo'”, cuenta.

“Ahora mirando, para atrás, quizás no fue suficiente y me siento súper mal y les pido perdón honestamente. De no sostenerla más, pero yo también la estaba pasando pésimo, ver a mis compañeros de equipo, que he viajado por todo el mundo, pasándola mal por la falta de liderazgo en el equipo. La falta de una persona a cargo al final”, expresa.

Por lo mismo, deja en claro: “Yo no escuché lo que dijo mi mamá, ella me vio llorando diciendo ‘mamá mis Juegos Panamericanos se acabaron’. Entiendo que se enojara y reaccionara mal. Nos quiere mucho, ha viajado con todas nosotras y verlas en ese estado también fue muy duro para ella“, detalla.

Pide disculpas

Martina Weil, como la capitana del equipo de atletismo, asegura que entiende todo lo que pasaron, porque las peleas desconcentraron a todo el grupo, además que varias de las competidoras estaban llorando.

“Fue minutos antes de entrar a la pista a correr, fue como ir a un matadero, no sé cómo pudimos correr. Nunca la había pasado tan mal en mi vida. Fue un milagro que pudimos correr. Me da mucha pena y rabia. La única disciplina colectiva no había nadie alegando por el bien del equipo, eso sentí me dio tanta pena. A nadie le importó las que iban a correr, que estaban todas llorando”, comenta.

Por lo mismo, manda un mensaje a sus compañeras, con las mismas que lleva años en competencia y que han viajado juntas por el mundo con la bandera de Chile.

“Les pido perdón por no ser mejor capitana de equipo, por no actuar de mejor manera. Nunca esperé que se sintieran así, si no he salido antes es porque no entendía lo que pasaba. ustedes son parte de mi equipo, las conozco y las aprecio mucho. Ojalá tengamos un cambio en la federación, las reglas estén claras, porque es falta de liderazgo, no tiene que ver con los atletas, es de más arriba”, finalizó.

¿Qué lugar terminó el equipo de atletismo en el 4×400 femenino en Santiago 2023?

Berdine Castillo, quien finalmente compitió en la prueba pese a las presiones denunciadas, compitió junto a Martina Weil, Fernanda Mackenna y Stephanie Saavedra, quienes ocuparon el sexto lugar de la prueba.

