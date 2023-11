Santiago 2023 ya comienza a llegar su fin, dejando en la memoria colectiva una serie de imágenes que, seguramente, con el paso de los años serán recordadas. Además, deja una cosecha de medallas inédita en unos Panamericanos para nuestro país, demostrando el gran nivel de nuestros deportistas.

Una de las grandes figuras, sin duda, fue Santiago Ford. El chileno de origen cubano, dueño de una tremenda historia personal, logró la medalla de oro en el decatlón, luego de dos jornadas de competencias en las cuales mantuvo a todo Chile en vilo.

Santiago Ford se ilusiona con los Juegos Olímpicos

Y ya pasado los días, el decatleta empieza a analizar más fríamente lo ocurrido a inicios de esta semana. En conversación exclusiva con RedGol, comentó todos los cambios que ha tenido en su vida en pocos días y proyectó lo que viene para su carrera en 2024.

Ford explicó que tiene “los pies sobre la tierra. Feliz por el resultado, feliz por el apoyo recibido de todo el pueblo chileno, de todas mis amistades, amigos, familia, de toda la gente en general. También gracias a dios por estar acá viviendo mi sueño. Estoy feliz”.

Sobre la nueva exposición que tiene, Ford señaló que “es un cambio grande la verdad. No esperaba tanto cambio. Obviamente, las cosas iban a mejorar después de un gran resultado, pero nunca creí que fuera tanta exposición. Estoy disfrutando el momento, que las cosas no se me vayan de las manos obviamente y agradecido siempre”.

El atleta, que tuvo que cruzar el desierto para entrar a Chile como inmigrante irregular, luego de una dramática peregrinación por el Amazonas brasileño y peruano, habló también de lo ocurrido en su país y por qué tomo la decisión de viajar a Chile.

“Tomé la decisión de salir de mi país por seguir mi carrera deportiva, pero no tengo nada en contra de Cuba. De hecho, agradecido porque gracias a la formación que tuve allá llegué acá, no de la mejor manera posible, pero sí pude tener un gran currículum”, valoró.

Y Ford ya se da maña para pensar en sus próximos objetivos tras esta temporada. “Estoy pensando en los Juegos Olímpicos. Preparándome para París 2024, mi próximo objetivo. Espero estar ahí, disfrutar y ojalá pelear por estar entre los ocho mejores atletas del mundo”, explicó.

