El Team Chile día a día sigue consiguiendo grandes triunfos para el país en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Detrás de cada deportista hay grandes historias de superación y Santiago Ford, ganador del oro en el decatlón, está muy lejos de ser la excepción.

Ford logró darle una nueva alegría a la delegación nacional de atletismo, sumando así la séptima medalla de oro para Chile. Santiago se impuso tras ser el mejor al concluir las 10 especialidades que reúne el decatlón, como salto largo, lanzamiento de la jabalina, salto con garrocha, lanzamiento del disco, entre otras. Los 7.834 fueron suficientes para asegurar la presea dorada y subir hasta lo más alto del podio.

Más allá del importante logro que consiguió Ford en un Estadio Nacional que vibró con su actuación, detrás de esta medalla de oro se esconde una gran historia digna de ser contada. Una que inició años atrás, llena de dificultades obstáculos más altos que una valla, pero que tuvo un Ñuñoa un desenlace feliz para un deportista que recorrió más de 1.500 metros para poder ganar con la camiseta de Chile.

¿Quién es Santiago Ford?

Santiago nació en 1997 en Cuba y si bien podía realizar deporte en la isla, la vida ahí no le convencía del todo. En 2018 y tras conversar Alfredo Pavez, se animó a dejar su país natal y venirse a Chile. Claro que la travesía no sería para nada sencilla.

Ford se fue de Cuba a Guayana, luego a Brasil con paso por la selva incluida. Desde el país de la samba arribó en avión a Perú. El destino final estaba más cerca, pero la pista todavía le tenía preparada dificultades que saltar. En el país vecino tuvo conflictos con la Policía, los cuales casi le impiden llegar a Chile.

“Me dijeron que si no les daba dinero, no me dejaban pasar. A mí solo me quedaban 30 dólares, no tenía más dinero. De esos 30 dólares, tenía 20 conmigo y otros diez escondidos en el celular. Me dicen: ‘Te vas a ir ahora, pero te salvaste porque nos diste esta plata, si no te quedas aquí con nosotros'”, le contó a Emol en el 2022.

En Chile tampoco fue fácil

De ahí, cruzó caminando por el desierto desde Tacna a Arica. Siguiendo la línea del tren, incluso pasó por un campo minado sin enterarse. Una vez en Chile, la cosa no fue fácil. Tuvo que compatibilizar el deporte con un trabajo como guardia en una discoteque. El Estallido Social y la pandemia pausaron las competencias, algo que lo complicó aún más.

Con la ayuda de Matías Barrera, pudo enfocarse solo en el deporte, aunque todavía estaba el problema de la nacionalidad. A pesar de llevar más de cuatro años en Chile y obtener buenos resultados, hasta este 2023 todavía no era compatriota. Finalmente, el 9 de enero el Presidente Gabriel Boric firmó la carta de nacionalidad por gracia.

Luego de conseguir el oro, en un Estadio Nacional que lo aplaudía, la emoción era obvia y muy comprensible. “Se me vino a la mente todo por lo que he pasado, todo lo que he tenido que hacer para llegar hasta acá, todo el trabajo que he tenido que hacer para estar hoy acá junto a ustedes disfrutando de este momento. Mi familia, lo digo en todos lados, mi familia, mis padres que están del otro lado, que hace cinco años y medio que no los veo, mi abuela, mi hijo“, señaló Santiago Ford tras ganar.

El siguiente desafío del nacido en Cuba, es llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Allá la meta que tiene es importante y buscará meterse en la final de la cita deportiva más importante del mundo. Parece un camino complejo, pero en perspectiva con lo que ya superó, para Ford no es tan difícil.