Novak Djokovic gana, pero se acuerda de Nadal en Roland Garros: "No le echo de menos aquí"

Un contundente triunfo consiguió Novak Djokovic en la primera ronda de Roland Garros. El número tres del orbe, que llega como siempre, dentro del lote de favoritos a este torneo, se impuso por 6-3, 6-2 y 7-6 a Alexsandar Kovacevic, 114 del escalafón.

El serbio está en búsqueda de su título 23 en los mayors y quedar así en solitario como el máximo ganador de este tipo de torneos, superando los 22 de Rafael Nadal, quien no está presente en París por problemas físicos que no logra superar desde enero, cuando se tuvo que retirar del Australian Open.

Y por lo mismo, Djokovic tuvo palabras para el español. En la previa del encuentro ante Kovacevic, lamentó su ausencia, pero mencionó una frase que generó cierto revuelo es España, debido al tono sarcástico que utilizó para decirlo.

“Cuando Nadal anunció que se retiraba el año que viene una parte de mí se fue con él. Rafa ha sido el tenista que más me ha influenciado como jugador. y el que me ha motivado para ser mejor en la carrera por ganar más. Su adiós me hizo pensar cuándo va a ser mi turno”, señaló de entrada en conferencia de prensa.

“Escuchar sus palabras me emocionó y de alguna manera fue un shock porque se va mi gran rival. Ha sido un ejemplo porque hace tiempo que le retiraba y sigue jugando”, agregó.

Pero tras cartón, Nole aseguró que “no le echo de menos en el cuadro de Roland Garros porque no he tenido mucho éxito con él en estas pistas. Es difícil ganar a Nadal en todos lados, pero en París más. Otra cosa es como aficionado, que quieres ver a los mejores jugando y él es uno de ellos. Ha hecho historia y tiene un carisma y un carácter que perdurará en el tiempo”.

Tras imponerse a Kovacevic, Djokovic preparará su partido ante Marton Fucsovics por la segunda ronda de Roland Garros. Un duelo que está planificado para el próximo miércoles en horario por confirmar.