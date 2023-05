Rafael Nadal sorprendió al mundo la semana pasada al anunciar que se retiraría del tenis en 2024. El español, que no juega desde el Abierto de Australia a principios de año, no ha logrado recuperarse de sus lesiones y recién apuesta a volver la próxima temporada para tener un “the last dance” y retirarse como corresponde del deporte que lo ha visto brillar durante más de 18 años.

Un golpazo para el deporte rey y que se comenzará a ver reflejado en unas semanas, cuando Nadal pierda los puntos de Roland Garros y caiga más allá del puesto 100 del escalafón. Algo que no ocurre en el circuito desde la temporada 2003.

Sin embargo, su intento por volver a jugar, pese a los dolores crónicos que padece producto del Síndrome de Muller-Weiss, no ha sido bien tomado por todo el mundo. Y las críticas, contrario de lo que se podría llegar a pensar, provienen directamente desde su país.

Y es que el cantante Iván Ferreiro criticó al español señalando que “el ejemplo de mierda que da yendo a jugar un partido hecho polvo. Y todo el mundo dice: ¡Qué buen ejemplo para los niños! Pues yo creo que es un ejemplo de mierda”.

“Hemos tardado muchos años en conseguir que cuando nos encontremos mal no tengamos que ir a trabajar, para que este millonario, para tener una medalla, nos diga que fue con el pie roto. Pero desgraciadamente todo el deporte da un ejemplo de mierda”, agregó.

Es por eso que Rafa decidió responder en una rueda de prensa. Tras la pregunta de un periodista, sin mencionar a Ferreiro, Rafa destacó que “uno tiene que hacer las cosas como las siente. Si soy ejemplo, lo soy, y si no lo soy, no lo soy. No trabajo, no hago de mi día a día algo ejemplar, ni pretendo ser ejemplar.

“Yo hago las cosas que creo que están bien hechas y que creo que son correctas desde mi punto de vista, desde mi ética, y como sabemos bien, la ética no es igual para ti que para mí. A partir de ahí es difícil hablar de ejemplos o no ejemplos”, destacó.

“Si a la mínima que no nos salen las cosas, paramos porque no nos podemos quedar, para mí estamos desentrenando la salud mental y entrenando en su lugar la frustración, y si nos frustramos a las primeras de cambio lo que estamos haciendo es ser más infelices”, agregó.