Fin de una era: Rafael Nadal no vuelve a jugar en este año y anuncia su retiro para el 2024

Un duro 2023 ha tenido Rafael Nadal. Tras su lesión en el Abierto de Australia, el español no ha vuelto a jugar y ha debido bajarse constantemente de los diferentes torneos en los cuales tenía la intensión de jugar, pero que no ha podido, por problemas físicos y complicaciones para volver a su nivel tenístico.

Sin embargo, el golpe de gracia lo recibió hace unos días, cuando debió confirmar que no asistirá a Roland Garros, el torneo de toda su vida y en el cual defendía la corona ganada en el 2022. Rafa, de esta forma, confirmaba su salida del top 100 del ranking ATP y sembraba un mar de dudas sobre su futuro.

Es por eso que, tras tanta especulación, decidió hacer una conferencia de prensa en España para aclarar todos los rumores y dejar en claro lo que se viene para su futuro. Y, como todos temían, las noticias son definitivas: Rafael Nadal no volverá a jugar en el 2023 y lo que es peor, anunció que el 2024 será su último año en el tenis profesional.

“He ido encadenando lesión tras lesión. Eso se traslada al terreno personal. Hay que poner punto aparte. Me esforcé para recuperarme y no estoy preparado para competir al nivel que necesito. Voy a poner punto aparte a mi carrera. No voy a poner una fecha de regreso”, señaló Rafa.

“Cuando me sienta preparado físicamente podría ser un objetivo llegar a final de año e intentar jugar la Copa Davis e intentar encarar el año que viene con garantías, en lo que creo será mi último año. Es parar para enfrentar el último año de mi carrera”, confesó.

El 22 veces ganador de Grand Slams solo pudo disputar dos torneos en lo que va de año. Se ha bajado de numerosos torneos y si bien se encuentra entrenando hace meses, no ha logrado dejar atrás todos los problemas que lo han llevado a este punto. Rafa se retira y llora el tenis.