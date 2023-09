Una dura derrota sufrió Nicolás Jarry en el US Open. El chileno se despidió en tercera ronda del Grand Slam estadounidense tras caer en tres sets ante Alex de Minaur, por 6-1, 6-3 y 6-2. Una despedida que sembró dudas en cuanto al nivel del chileno con miras a la Copa Davis.

Y es que la Finals del torneo copero comenzarán desde el 12 de este mes, con el equipo nacional enfrentándose a Italia, Canadá y Suecia, por el paso a los cuartos de final, una instancia que Chile no alcanza desde el año 2006, de la mano de Fernando González y Nicolás Massú.

Pero fue el propio Nicolás Jarry quien se mostró más convencido que nunca de que harán una buena actuación en el cemento de Boloña. “Por ahora hay bastantes bajas en un par de equipos, Berrettini en Italia, Shapovalov en Canadá y Mikael Ymer en Suecia. Somos el único país con equipo completo, así que vamos a dar la sorpresa”, señaló a Radio ADN.

Además destacó el nivel del resto de sus compañeros en el equipo, asegurando que “han tenido un muy buen año, todos estamos dentro del top 100 en el Ranking Race, contento por eso y ojalá que todos puedan seguir jugando”.

Por su parte, con respecto al US Open y su dura caída en tercera ronda, el número uno de Chile confirmó que De Minaur “jugó muy bien y viene jugando bien, yo no estuve a la altura, estaba con expectativas y se me pasaron de la mano, no pude controlar el partido ni hacer un juego para incomodarlo”.

“Estoy muy contento de mi participación y de haber podido sacar dos buenos partidos del cuadro. Esperaba poder hacer un buen campeonato, nada más. Terminó más feo de lo esperado, pero aprendí muchas cosas, aún queda harta temporada, voy con ilusión y con un buen tiempo para recuperarme”, agregó.

Jarry se tomará un par de días para descansar con su recién nacido hijo, Santiago, y viajará a Europa tras ello. “Hay que dar vuelta la página rápido, desconectarme 100% con la familia y durante la semana volaré a Boloña, una vez ahí, estaré full enfocado para la Copa Davis”, cerró.

¿Cuándo es la final del US Open?

La final femenina del Abierto de Estados Unidos está programada para el sábado 9 de septiembre, mientras que la definición masculina se disputará el domingo 10.

¿Cuándo juegan Chile e Italia en Copa Davis?

Chile se enfrentará a Italia en el segundo partido de la fase de grupos de la Copa Davis, el martes 12 de septiembre.