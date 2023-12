Rafa Nadal alegró a todos hace unos días tras anunciar que su plan de retorno al tenis en 2024 marchaba bien. El manacorí volverá a jugar oficialmente en Brisbane, buscando prepararse de la mejor forma posible para el Australian Open, que se jugará la segunda semana de enero.

Una tremenda noticia para los amantes del mundo del tenis, ya que muchos cuestionaron si realmente Rafa iba a poder jugar nuevamente de forma competitiva o simplemente se iba a tener que conformar con jugar un partido de exhibición de despedida, tal como le pasó a su gran amigo Roger Federer, quien se tuvo que ir del deporte con un dobles en la Laver Cup y no por los puntos.

Rafa asusta tras anunciar su retorno

Lo cierto es que Rafa tendrá la chance de jugar otra vez oficialmente, aunque el mismo se ha encargado de poner paños fríos a la noticia. Y es que el propio español no sabe cuánto le aguantará el cuerpo en este retorno, aunque si tiene claro que una nueva lesión de gravedad le pondría fin a su carrera.

“Es una realidad, hay muchas posibilidades de que este sea mi último año, sin ninguna duda. Hay posibilidades de que solo sea medio año, hay posibilidades de que sea un año entero, hay posibilidades de que no podamos llegar a todo eso”, señaló en un video colgado a sus redes sociales.

“Solo estoy en condiciones de decir que vuelvo a competir, que sigo teniendo en mi cabeza que lo normal, o de lo que hay más posibilidades, es que sea mi último año y voy a disfrutar cada torneo como si así fuera. No lo quiero anunciar como tal porque al final uno no sabe lo que puede pasar”, agregó.

“Yo creo que va a ser así, no lo puedo asegurar al cien por cien porque al final he trabajado mucho para volver a competir. Y si las cosas y el físico me permiten seguir adelante y disfruto de lo que hago, ¿para qué me voy a poner una fecha límite? Creo que no tiene sentido“, agregó.

Además, analizó los duros momentos durante su recuperación. “Claro que en muchos momentos he pensado que no tenía sentido seguir jugando, que al final son muchos años, muchas cosas, muchas horas de trabajo que no le ves el resultado”, destacó.

“Pero sigo pensando en lo que dije en la última rueda de prensa, que no merecía terminar mi carrera deportiva en una sala de prensa. Me gustaría que terminase de otra manera y he luchado y he mantenido la ilusión en todo momento para que eso sucediera”, cerró.

¿Cuántos años y cuántos títulos tiene Rafael Nadal?

Rafael Nadal, a sus 37 años, es una de las más grandes leyendas de la historia del tenis. El nacido en Manacor en 1986 ha ganado 92 títulos ATP en su carrera, entre ellos 22 Grand Slams. 14 de Ronald Garros, dos en Wimbledon, otros dos del Abierto de Australia y cuatro del Abierto de Estados Unidos.

¿Cuándo vuelve al tenis Nadal?

Rafael Nadal volverá a jugar en el circuito ATP este 2024. Tras un año de pausa para superar una lesión, será en la primera semana de enero, en el ATP 250 de Brisbane, que el legendario tenista español regresará a la acción.

