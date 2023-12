Rafael Nadal empieza a preparar su regreso al tenis. El ATP 250 de Brisbane, la primera semana de enero de 2024 en Australia, será el escenario donde la leyenda del tenis vuelva a la acción tras un año de pausa.

Tras dejar atrás una lesión de nivel 2 en el psoas ilíaco, la que lo sacó del circuito ATP este 2023, el histórico tenista español anunció que volverá a jugar por los puntos en el Queensland Tennis Centre, ubicado en el distrito financiero central de Brisbane.

Nadal, actualmente en el puesto 664 del ranking ATP, mostró en redes sociales que ya entrena con todo en su academia para su tan anhelada vuelta al tenis, ya que quiere cerrar su carrera el año que viene de la mejor manera posible.

Así como Brisbane, Chile aparece entre las opciones del mítico Rafa para armar los primeros tres meses de su calendario. El ATP 250 de Santiago sueña con tenerlo, pero mientras tanto el comparte un estremecedor mensaje.

Nadal sorprende con potente mensaje tras anunciar su regreso: “Tengo y he tenido miedo”

Rafael Nadal compartió un nuevo video en Instagram tras el primero que subió anunciando su regreso. En esta ocasión, el nacido en Manacor lanzó una potente reflexión sobre lo que será su tan esperada vuelta.

“Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas, porque al final es un año sin competir y es una operación de cadera. Pero lo que más me preocupa no es la cadera sino que todo lo demás”, lanzó de entrada.

Así, reconoce que “creo que estoy preparado, y confío y espero que las cosas vayan bien y que se me de la oportunidad de poder disfrutar en la pista”.

“Al final es mucho tiempo, por lo que espero, lo primero, sentir otra vez esos nervios, esa ilusión, miedos y dudas, y espero de mí no esperar nada, esa es la verdad“, complementó.

Después, Nadal expone que espera “tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera, al final estoy en una época diferente, en una situación y un terreno inexplorado, por lo cual uno tiene interiorizado lo que ha hecho durante toda su vida, que es exigirse al máximo”.

“Ahora mismo lo que espero realmente es ser capaz de no hacerlo, de no exigirme al máximo, de aceptar que las cosas van a ser muy difíciles en un comienzo y darme el tiempo necesario y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo“, agregó.

“Eso es una posibilidad muy grande, pero saber que habrá un futuro no muy lejano en el que las cosas pueden cambiar si mantengo la ilusión y el espíritu de trabajo y el físico me responde, sin ninguna duda”, concluyó.

¿Vendrá Rafael Nadal al Chile Open 2024? ¿Vendrá Rafael Nadal al Chile Open 2024? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Y el Chile Open?

La directora del Chile Open, Catalina Fillol -tía de Nicolás Jarry-, le contó a TNT Sports que están realizando gestiones para armar el cuadro principal del torneo. Ahí es que tienen interés en que juegue Rafa Nadal.

“A Nadal, al igual que a muchos jugadores, les hemos hecho la invitación. Les dijimos vamos”, señaló en conversación con Todos Somos Técnicos.

“Y ellos están viendo cómo hacer su calendario, qué es lo que mejor les conviene. Tienen que evaluar eso, si les conviene jugar en cemento o no. Veremos”, concluyó.

¿Cuántos años y cuántos títulos tiene Rafael Nadal?

Rafael Nadal, a sus 37 años, es una de las más grandes leyendas de la historia del tenis. El nacido en Manacor en 1986 ha ganado 92 títulos ATP en su carrera, entre ellos 22 Grand Slams. 14 de Ronald Garros, dos en Wimbledon, otros dos del Abierto de Australia y cuatro del Abierto de Estados Unidos.

¿Cuándo vuelve al tenis Nadal?

Rafael Nadal volverá a jugar en el circuito ATP este 2024. Tras un año de pausa para superar una lesión, será en la primera semana de enero, en el ATP 250 de Brisbane, que el legendario tenista español regresará a la acción.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.