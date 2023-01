En la sorpresa más grande en lo que va de Abierto de Australia, Rafael Nadal fue eliminado por el estadounidense Mackenzie McDonald (65°) en la segunda ronda del torneo. Sin embargo, más allá de lo deportivo, el duelo estuvo marcado por la preocupación de ver nuevamente a Rafa sufriendo con las lesiones.

Nadal, que en los últimos dos Grand Slams del 2022 había tenido problemas en el músculo abdominal, volvió a pasarlo mal en un torneo grande. Sin embargo, esta vez el problema es otro y probablemente mucho más preocupante: su cadera.

Un nuevo problema físico para el cual se realizará exámenes, pero que por ahora hace ver todo de forma oscura al español, que sembró dudas sobre su continuidad en el deporte blanco. "El vaso se va llenando y puede que el agua termine rebosando", señaló en conferencia de prensa.

"En los últimos tres Slams me ha pasado algo. Puedo venir aquí y poner buena cara, lo que pasa es que no nos podemos engañar y hacer un discurso optimista, cuando no lo es. No digo esto porque quiera dar un paso atrás, yo quiero seguir jugando al tenis, pero mis sensaciones son malas", agregó Rafa.

"Soy cauto y lo que haré es esperar a ver lo que me dicen los médicos y a partir de ahí nos toca saber si somos optimistas o pesimistas. Solo toca esperar, aceptar las cosas como vienen y seguir las indicaciones. Ojalá no sea nada largo, porque si no, sí que se me va a hacer complicado", sentenció.

Nadal, además manifestó que "no era el momento indicado para sufrir esta lesión. Es frustrante y difícil de aceptar. A veces, uno se cansa de tantas lesiones. Es un momento duro, difícil".

Por último, en relación al partido, Rafa explicó que "lo que intentaba era jugar sin agravar la lesión porque no sabía lo que tenía. No podía golpear el revés ni correr. Intenté acabar el partido por todos los medios".

El español tras esta derrota saldrá de los cinco mejores tenistas del mundo y puede que siga perdiendo puntos en las próximas semanas, ya que no podría no estar en condiciones de defender su título en Acapulco y tampoco la final del Masters 1000 de Indian Wells.

Sin embargo, todo depende de lo que digan los exámenes médicos que se realice. Solo a partir de ahí podrá tomar una determinación sobre lo que vendrá en su carrera. Por lo pronto, el panorama pinta bien oscuro para el español.