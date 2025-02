Si bien la temporada ha arrancado de buena manera, en la U de Chile no todo es alegría. El Romántico Viajero lamenta una rebelde lesión de Maximiliano Guerrero, la que lo ha tenido sin jugar partidos oficiales en todo lo que va de 2025.

El extremo, pieza clave para Gustavo Álvarez en la campaña 2024, sufrió un problema en su tobillo que lo ha marginado de la acción. En un comienzo había optimismo con recuperarlo rápido, pero las cosas han cambiado y drásticamente.

En los cuatro partidos que han disputado este año, el ex Deportes La Serena no ha aparecido en ninguno y no tiene ni fecha para volver. Una situación que alarma al Bulla, especialmente porque está cada vez más cerca el debut en Copa Libertadores.

Lesión de Maximiliano Guerrero preocupa y mucho a la U

La situación de Maximiliano Guerrero en la Universidad de Chile tiene más que preocupados a los hinchas y el club. El extremo no logra recuperarse de sus molestias y, según revelaron en las últimas horas, la cosa no tiene para cuándo mejorar.

Maximiliano Guerrero sigue sin recuperarse de su lesión y la U está muy preocupada. Foto: Photosport.

Fue el periodista Claus Reimberg quien en el programa De fútbol se habla así de DSports explicó lo que está pasado con la figura azul. “Tiene una lesión bastante rebelde, que no lo ha dejado disputar minutos y lo dejó hasta fuera de la selección“, comenzó explicando.

Publicidad

Publicidad

Tras ello, el reportero asustó aún más a los hinchas de la U con el panorama que vive Maximiliano Guerrero. “Aún no se sabe cuándo pueda tener su regreso“, remarcó.

ver también Gustavo Álvarez tiene dudas en U de Chile: cambia otra vez la formación ante La Calera

Para colmo, el extremo ha hecho los esfuerzos para poder entrenar con normalidad, pero ni eso ha conseguido. “Cada vez que intenta hacer fútbol, vuelve esta dolencia en su tobillo“, sentenció.

La situación preocupa a Gustavo Álvarez, quien por ahora lo soluciona con Fabián Hormazábal. No obstante, el extremo era una pieza clave en su esquema y deberá trabajar para la Copa Libertadores sin él por ahora.

Publicidad

Publicidad

Maximiliano Guerrero hace lo posible por volver a las canchas con la U, pero su lesión no le está dando tregua. El extremo ruega para que su cuerpo le dé una mano, pero por ahora las cosas no pintan nada de bien.

Encuesta¿Ha sentido la U la baja de Maximiliano Guerrero? ¿Ha sentido la U la baja de Maximiliano Guerrero? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Maximiliano Guerrero en la U?

Hasta antes de su lesión, Maximiliano Guerrero logró disputar un total de 31 partidos oficiales con la U de Chile. En ellos marcó 6 goles, aportó con 5 asistencias y alcanzó los 2.665 minutos dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad

ver también Anuncian el nuevo “refuerzo” de Universidad de Chile para transmitir la temporada 2025

¿Cuándo juega la U?

Mientras esperan por la recuperación de Maximiliano Guerrero, en la U se enfocan en su próximo partido en la Liga de Primera. El Romántico Viajero verá acción este domingo 23 de febrero desde las 20:30 horas recibiendo a Unión La Calera.