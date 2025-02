El gran refuerzo estrella que trajo Universidad de Chile en el presente mercado de pases es Lucas Di Yorio, el delantero argentino que convirtió dos goles en el triunfo por 5-0 ante Ñublense, en el estreno por la Liga de Primera.

El ex Athletico Paranaense comenzó a ganarse un espacio dentro de la U, por lo que los hinchas aplaudieron su última actuación donde esperan que siga por ese camino.

Uno que ya está encantado con su inicio es Diego Rivarola, quien aprovechó que el jugador estuvo en un panel de ESPN Chile, para dejarle en claro la gran historia que puede escribir con los azules.

Todo, en medio de preguntas cuando le consultaban de una salida al fútbol argentino, donde Di Yorio puso paños fríos asegurando que, por ahora, sólo piensa en la U.

Lucas Di Yorio comenzó con dos goles por la U en la Liga de Primera. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Di Yorio piensa sólo en U de Chile

Diego Rivarola ya le abre la puerta de los goleadores de Universidad de Chile a Lucas Di Yorio, luego de un gran inicio en la Liga de Primera, donde ahora pelea por ser titular.

“Si Lucas hace goles y le va bien no se va a querer ir, yo se lo dije, no se va a querer ir”, destacó Rivarola, donde dejó en claro que no partirá ni aunque lo venga a buscar River Plate.

Algo similar comentó el propio Di Yorio, donde le planteaban un regreso al fútbol de su país para hacer carrera en un equipo importante, donde puso los frenos para calmar las pasiones.

“Hoy te digo que no es mi prioridad, mañana no sé. Queda la espina de no jugar en el mercado argentino. No puedo responder de acá a unos años. No es la prioridad y tampoco pienso en el futuro estoy feliz con mi llegada a la U y quiero disfrutarlo este año”, cerró.

