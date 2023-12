Este martes se produjo la última jornada de los cuartos de final del In Season Tournament de la NBA. Los Angeles Lakers y Milwaukee Bucks completaron el cuadro de semifinales, las cuales se disputarán en Las Vegas, específicamente en el T-Mobile Arena.

Y el duelo final, que enfrentaba a Los Angeles Lakers de LeBron James y Anthony Davis, ante los Phoenix Suns de Devin Booker y Kevin Durant, terminó con polémica producto de una acción final de la que fue protagonista el King James, la cual muchos calificaron como avivada y otros como trampa.

La avivada de LeBron que salvó a los Lakers

Se trataba de un final cerrado, con los Lakers arriba por dos puntos, LeBron sirvió para Austin Reaves, quien fue marcado de manera inmediata por dos jugadores de Phoenix. El balón quedó dividido, pero el King pidió tiempo muerto con la pelota aun siendo disputada.

Una situación prohibida en la NBA, ya que, de acuerdo con las reglas, para que un jugador pida tiempo muerto, tiene que haber posesión clara por parte del equipo que lo solicita. En esta ocasión y tras revisión de los árbitros, de manera muy polémica se decidió que la pelota estaba en posesión absoluta de Reaves.

Los Suns reclamaron enfadados, pero los árbitros no dieron marcha atrás. La pelota quedó en posición de los Lakers, que ampliaron la diferencia gracias a un tiro libre de Anthony Davis. Tras ello, Durant intentó un triple que no entró, quedando el partido 106 a 103 a favor de los angelinos.

Tras lo ocurrido, los árbitros tuvieron que dar explicaciones de la decisión. A criterio suyo, se “consideró que Los Angeles todavía tenía posesión del balón cuando LeBron James pidió el tiempo muerto”, señalaron a través de los medios de la NBA.

“A través de la revisión en vídeo tras el partido y a cámara lenta, vimos que Austin Reaves tenía su mano izquierda en el balón mientras lo sujetaba contra su pierna izquierda, lo que constituye control”, aseguraron. Eso sí, la explicación estuvo lejos de conformar a los Suns.

Frank Vogel, campeón con los Lakers en 2020 y actual entrenador de los Suns, señaló que “es un balón suelto (…) y no puedes pedir tiempo muerto en un balón suelto, no puedes. Suena el silbato, no sé por qué. Todo en la liga es revisable pero no sé por qué eso no puede ser revisable”.

“Todo el mundo lo ha visto (lo que pasó). Es lo que hay. Los árbitros a veces se equivocan en sus decisiones, pero cuando es algo tan obvio es duro”, destacó Devin Booker una vez finalizado el compromiso.

¿Quién ganará el In Season Tournament de la NBA? ¿Quién ganará el In Season Tournament de la NBA? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo empezó la NBA?

La NBA comenzó el pasado 24 de octubre con el triunfo de los últimos campeones, Denver Nuggets, sobre Los Angeles Lakers. Por ahora, solo los Celtics y Dallas Mavericks conservan su invicto en la temporada, sumando ambos cuatro triunfos y cero derrotas.

¿Cuándo termina la NBA?

El 6 de junio está programada la gran final de la NBA. Además, entremedio está planificada por primera vez en la historia el torneo tipo copa que determinará a otro campeón. Entre el 7 y 9 de diciembre se jugará el final four de ese certamen, en Las Vegas.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.