Pese a que las hinchadas en el deporte norteamericano, en general, se caracterizan por ser mucho más medidas que las sudamericanas, de igual forma se generan momentos de tensión en las distintas disciplinas que se llevan a cabo en esa parte del continente.

La NBA no está ajena de eso. Algunas de las ciudades se han ganado fama de “bullies” por la intensa cantidad de insultos que le refriegan al equipo rival, independiente de cuál sea este. Philadelphia, Boston e Indiana son algunas de ellas, pero no así San Antonio, la casa de los Spurs de Gregg Popovich.

Por eso la situación que ocurrió este miércoles, en el duelo que disputaron los Spurs contra Los Angeles Clippers, en casa de San Antonio, llamó la atención incluso al propio entrenador del equipo. Ahí se generó un tenso ambiente producto de los intensos abucheos contra Kawhi Leonard.

¿El motivo? El jugador de los Clippers, campeón con San Antonio en la temporada 2013/2014, siendo el MVP de las Finales, partió del equipo a las pocas temporadas a Toronto Raptors, donde también salió campeón. Y luego recalo en Los Angeles Clippers, donde busca otro título.

Y San Antonio no lo pasa bien hoy dia. Pese a que cuentan con una de las estrellas del futuro, como Victor Wembanyama, suman muchas derrotas en la temporada. Los Spurs se fueron en un espiral descendente desde la partida de Leonard.

Popovich pide que paren las pifias a Kawhi Leonard

Es por lo que ayer, en el duelo entre ambos equipos, la afición sanantonina abucheó a rabiar a Leonard, lo que obligó que el propio entrenador de los Spurs, Gregg Popovich interviniera de manera furiosa contra sus fanáticos, exigiéndoles que pararan la situación.

“Permítanme por un momento. ¡Por favor, paren con los abucheos y dejen a estos chicos jugar! Eso es sin clase, no es lo que somos nosotros. Detengan los abucheos“, señaló el entrenador, aunque su intento no tuvo gran recibimiento por parte de los fanáticos.

Si bien algunos pararon, lo cierto es que en general se intensificó el bullicio contra el jugador. Aunque el clima hostil no sirvió de nada. Los Clippers ganaron 109 a 102, con un Leonard anotando 26 puntos, siendo el líder anotador de su equipo.

Al final del partido, el propio Leonard señaló que “si no tengo puesta la camiseta de los Spurs, probablemente me abuchearán el resto de mi carrera. Es lo que es. Como dije, son una de las mejores aficiones de la NBA y son muy competitivos. Pero cuando estoy en la calle o entro en restaurantes, me demuestran amor”.

