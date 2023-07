Entrenador de Tomás Barrios le tiene fe al chillanejo: "No me extrañaría verlo en el Top 20"

Una gran actuación tuvo Tomás Barrios en Wimbledon. El chillanejo, desde la qualy, logró meterse en la segunda ronda del Grand Slam más tradicional de todos, y le hizo partido a un experimentado David Goffin, quien si bien no pasa por el mejor momento de su carrera, es un gran jugador en césped.

Por lo mismo, el balance es más que positivo, considerando que además está cerca de meterse entre los 100 mejores del mundo. En el ranking live está 119°, y no defiende puntos de aquí a fin de año, así que lo que viene es todo cosecha para el chillanejo.

Y uno de los responsables del éxito de Barrios en esta temporada, la mejor de su carrera, es Guillermo Gómez, su entrenador. El ex tenista chileno, también entrenador de Alejandro Tabilo, entregó la receta para llevarlos al primer nivel en el tenis.

“Siempre hemos tenido con Ale y Tomi harta confianza en esta superficie, porque siento que juegan bien; que son agresivos, con tiros bajos que incomodan. Ambos tuvieron sorteos muy complejos. Había rivales que venían jugando muy bien en pasto”, destacó en La Tercera, en relación a la suerte de ambos en Wimbledon.

“Cada partido era un desafío, sobre todo en la primera ronda de la qualy, que Tomi pedía por favor ganar ese partido, porque venía mal físicamente; muy cansado después de un viaje muy largo tras la final en Poznan”, agregó.

“No sé si me lo esperaba, pero tenía la confianza de que podía jugar bien en esta superficie”, asumió.

Gómez, en relación a las características de juego de Barrios en césped, explicó que esa superficie “le ayuda muchísimo. El que la pelota sea más rápida en el bote, le da más tiempo a él, porque siempre está cortando los tiempos”.

“Además, usa una cuerda (tripa) que ayuda mucho en esta superficie. La usa todo el año, a diferencia de otros que solo la ocupan en este torneo. Entonces, él se siente muy cómodo y también le ayuda que está teniendo un gran año”, agregó.

¿Top 20?

Gómez también mostró la fe que le tiene a su pupilo, sobre quien destacó que “con un mejor físico y desplazamiento, que es su tema a mejorar, no tiene techo. Tiene un gran nivel, muy peligroso, muy vertiginoso y no me extrañaría verlo entre los 20 mejores del mundo en cualquier minuto, y de ahí para arriba uno sabe que cualquier cosa puede pasar”.

También tuvo palabras en relación a Alejandro Tabilo, que la semana pasada se coronó campeón en el Challenger de Karlsruhe, logrando meterle presión a Cristian Garín por el 3 de Chile. El entrenador, reconoció el bajón en el nivel del chileno, pero lo atribuyó a las lesiones.

“Ha habido demasiadas lesiones, que yo las atribuyo al esfuerzo tan grande que hizo en algún minuto. Su cuerpo dijo “necesito un respiro”, y nos ha tocado mala suerte”, detallando que el nacido en Canadá ha tenido problema en un brazo, en su espalda, en una rodilla e incluso en una muela.

Ante eso, Gómez apunta al partido de exhibición contra Rafael Nadal, a finales del año pasado. “Afectó harto, porque había una lesión en ese minuto, pero teníamos un compromiso. Hubo muchos temas médicos para que pudiera jugar, pudo hacerlo de muy buena forma; pero fue un momento complejo”, contó

“tuvimos que apurar muchas situaciones para que él jugara y después tuvimos que parar mucho tiempo porque había que tener el relativo descanso para esa espalda que estaba bien dañada”, cerró.