Tomás Barrios tuvo dos semanas fantásticas en Wimbledon. El chillanejo, sin preparación de ningún alguna en pasto, llegó a la clasificación del tercer Grand Slam del año, y además de clasificarse al cuadro principal, logró avanzar una ronda.

La mejor actuación histórica del chillanejo en uno de los cuatro grandes, lo que le permite avanzar al puesto 118, que es donde aparecerá la próxima semana. Con esto, quedará en su mejor posición histórica en el ATP y con la posibilidad única de lograr meterse en el top 100, ya que no depende puntos de aquí a fin de año.

Es por eso que el balance es tremendamente positivo para Barrios, que sigue confirmando que está en la mejor temporada de su carrera, alcanzando por primera vez unos cuartos de final en un ATP, sumando dos torneos y cuatro finales en Challengers y avanzando una ronda en Wimbledon desde la qualy.

Ante eso, tras su eliminación de Wimbledon ante David Goffin, Barrios recalcó lo positivo de su momento y apuntó a una gran segunda mitad de temporada, ya sea en la gira de arcilla europea, como en el cemento norteamericano.

“Creo que fue una linda semana, estoy en mi mejor ranking. No defiendo nada en lo que queda del año, así que voy a descansar unos días y espero volver con todo en lo que queda de temporada”, recalcó una vez finalizado el partido.

Sobre el partido, Barrios destacó que “el jugó de la misma manera todo el tiempo, de forma muy exigente. No me regalaba puntos gratis y ahí me fue desgastando cada vez más”.

Además, agregó que “tiene su mérito que Goffin haya jugado de la misma forma todo el tiempo, muy punzante, muy plano. Además, también yo me desgasté, obviamente”.

Ahora, Barrios descansará un par de días para luego dirigirse a Italia, donde participará en el Challenger de San Benedetto del Tronto, donde está inscrito para la próxima semana. En caso de decidir bajarse del torneo, para recobrar energías, podría jugar en el Challenger de Trieste, la semana subsiguiente.