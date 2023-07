Roger Federer es uno de los mejores tenistas de la historia y está en el olimpo de los grandes deportistas del planeta. El suizo hoy disfruta de su retiro y se da el lujo de contar algunas anécdotas que han acompañado su exitosa carrera.

Cuando Federer colgó la raqueta en la Laver Cup del 2022, dejó a muchos fanáticos tristes. Sin embargo, ahora vive la etapa de gozar del reconocimiento de sus logros. De hecho, esta semana tuvo un merecido homenaje en Wimbledon, torneo que pudo conquistar en ocho ocasiones.

“¿Es usted quién creo que es?”

En el actual contexto, alejado de la alta competencia, el gran Roger se dio el tiempo de contar una muy divertida anécdota que le ocurrió. En conversación con CNN, el suizo señaló que una vez caminaba tranquilo por las calles de Venecia, en Italia, hasta que un fanático lo detuvo.

“Por favor, ¿puedo hacerme una foto con usted?”, le consultaron. Hasta ahí, algo habitual en la vida de un ídolo mundial. Claro que lo más extraño vino después. “Su Majestad” indicó que el sujeto lo miraba algo confundido y le preguntó “¿Es usted quién creo que es?”. Un extrañado Federer solo atinó a contestarle: “No sé quien cree que yo soy”.

Ante la incómoda situación, el fanático volvió a la carga y le consultó sin pelos en la lengua “¿Es usted Nadal?”. El ex número 1 del mundo con amabilidad le respondió “lo siento, no soy él”.

La anécdota no termina ahí, ya que Federer aseguró que tras esto se alejó, aunque el fanático seguía decepcionado. “Me di vuelta, caminé y me siguió mirando como diciendo: ‘¡Qué lástima que no es Nadal!'”, cerró Roger Federer, tras lo cual estalló en risas por la insólita situación vivida.

Roger Federer y Rafael Nadal animaron una de las rivalidades deportivas más importantes de la historia, fuera de la cancha son grandes amigos. La carrera de uno está ligada a la del otro, aunque de ahí a parecerse físicamente, hay bastante diferencia.