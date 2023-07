"No me venía sintiendo bien": Nicolás Jarry celebra su debut triunfal en Wimbledon

Nicolás Jarry (28°) tuvo un estreno triunfal en Wimbledon. La primera raqueta nacional retomó su duelo de primera ronda (que comenzó este miércoles, pero debió suspenderse por falta de luz) y venció este jueves al italiano Marco Cecchinato (89°) por 4-6, 6-2, 6-4 y 6-1.

El chileno debió remar desde atrás, pues Cecchinato se había puesto en ventaja el día anterior, pero demostró solidez en el pasto de Inglaterra y no demoró en llevarse el partido. Ahora está instalado en la segunda fase y puede toparse con Carlos Alcaraz (1°) si es que sigue avanzando.

“Fue un partido en que fui de menos a más y la forma en que terminé me pone muy contento porque no me venía sintiendo bien, la cancha es diferente a todas las demás”, dijo Jarry luego del partido. El Príncipe venía de disputar el ATP de Eastbourne como previa al Grand Slam.

“Terminé bien, estuve muy concentrado para intentar no ceder ningún momento del partido con mi saque. Hoy jugué a un muy buen nivel, espero seguir mejorando, tengo bastante aún para hacerlo”, sumó después. Ahora, le toca enfrentar al australiano Jason Kubler (77°).

“Se viene un enfrentamiento complicado con alguien que le gusta esta superficie, alguien nuevo, pero si yo hago mi trabajo tengo oportunidades, debo mantener mi mentalidad y seguir haciendo lo que mejor hago, que es ser agresivo”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Nico Jarry? Este viernes 7 de julio, en horario y cancha por definir. No registra enfrentamientos previos con Kubler. De avanzar a tercera ronda, la primera raqueta nacional puede citarse con Alcaraz, quien debe vencer a Alexandre Muller (84°) en segunda ronda.