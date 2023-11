El nombre de Joey Dillon se ha vuelto recurrente en las redes sociales en estos últimos días. La razón de que el tenista se haya vuelto conocido no son los triunfos que ha obtenido. De hecho, todo lo contrario. Es por la increíble racha de derrotas que lleva dentro del mundo de los torneos futures del ATP.

Pero lo que está detrás de esos malos números es una hermosa historia de amor por el deporte. Y es que Dillon hace dos años pesaba 90 kilos más de los que pesa actualmente. Y tras un bypass gástrico y un par de operaciones para eliminar la piel sobrante, se animó con la posibilidad de jugar tenis.

Una pasión que tenía desde pequeño. A los 10 años vio jugar tenis a las hermanas Williams y se identificó con ellas. Pensó que eran hermanas gemelas (no lo son) y él, al ser gemelo, pensó que en algún momento podría lograr tener una historia similar.

Sin embargo, por esas cosas de la vida, no lo logró. Dillon subio de peso y sus sueños deportivos empezaron de a poco a quedar de lado. Eso hasta que gracias a un programa de reducción de peso de la WTA pudo operarse cuando ya tenía 30 años.

A partir de ahí se prometió a si mismo lograr jugar un torneo profesional. Pese a que evidentemente no tiene un nivel aceptable para ser profesional, cumplió con su promesa y hasta ahora ha logrado jugar siete torneos. En todos ha logrado ingresar como alterno, tras alguna baja de un rival.

“Yo no le quito el sitio a nadie, simplemente me aprovecho de una oportunidad que está ahí. Mucha gente dice “¿por qué está ahí, por qué le dejan jugar, si no tiene el nivel?”, pero esa es la belleza de un deporte individual, todos pueden jugarlo”, cuenta.

Y claro. Para jugar un torneo de tenis future basta con pagar 65 dólares de licencia anual para apuntarse al sistema IPIN. Luego de eso, solo le queda inscribirse y presentarse en los certámenes y esperar a que alguien se baje antes del cierre del cuadro.

Por ahora no está cerca de ganar un partido ni mucho menos. Ha jugado siete partidos y ha perdido los siete. Además, cuenta que tiene un escalofriante récord de cero sets ganados y 84 perdidos, contando certámenes no ITF y partidos de dobles.

“Ellos no me ven como un rival (risas), creo que lo ven como una oportunidad para probar cosas diferentes y para practicar para el siguiente partido. Ninguno de mis rivales ha sido maleducado, todos han sido respetuosos y alguno incluso me ha escrito después al ver mi historia”, contó.

“A veces he visto a otros como yo que han salido a un partido de estos pensando que van a poder estar al nivel, competir e incluso ganar. Yo no soy así. Yo sé que es solo una oportunidad para probarme a mí mismo y para tomar una nueva lección de vida“, agregó.

“Me encantaría ganar un juego. De hecho, un juego en cada set sería perfecto. O dos en un set, así no parecería tan terrible. Para ganar un partido, debería tener la suerte de mi vida en el sorteo“, contó. Suerte que por ahora no ha tenido, pero lo seguirá intentando.

“Esta semana jugué 1.000 veces mejor que hace un año. Ver esa transformación en mi tenis es emocionante. Todo este proceso ha hecho que tenga más ganas de mejorar y tener la oportunidad de jugar contra estos tenistas es increíble. Lo bonito del tenis es que no hay techo“, relató.

