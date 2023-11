La agridulce celebración de Djokovic por terminar el año como N°1: "No animo a nadie a actuar así"

Un nuevo logró consiguió Novak Djokovic (1°) este domingo. El serbio se impuso al danés Holger Rune (8°) por 7-6, 6-7 y 6-3 para así arrancar con éxito su andar en el Torneo de Maestros que se celebra en Turín, Italia, y que reúne a los ocho mejores tenistas del orbe.

Un triunfo que significó que Nole asegure terminar un año más como número uno del mundo, cerrando toda posibilidad a que Carlos Alcaraz (2°) lo alcance al término de este torneo. Djokovic necesitaba un triunfo y lo consiguió en el arranque del certamen.

Novak, seis veces ganador de este certamen busca una séptima corona que le permita quedar como el “maestro definitivo”. Actualmente suma los mismos trofeos que Roger Federer, por lo que una coronación en esta edición lo dejaría en solitario en la cima.

Pero el principal objetivo era el número uno del mundo y Djokovic lo consiguió de inmediato, aunque pasándolo mal ante un tenista que hace su debut en este tipo de torneos. De hecho, Nole, fiel a su estilo, tuvo un ataque de ira en el tercer set, el cual fue captado por las cámaras de la transmisión.

El ataque de ira de Novak Djokovic en su debut en el Masters

Cuando iba 2-0 arriba en el tercer set, el número uno del mundo fue quebrado en su servicio, por lo que desató toda su furia contra dos raquetas. Las apoyó en el banco donde estaba sentado y las pisó, quebrándolas por la mitad y desechándolas como chatarra atrás del asiento.

Una vez finalizado el partido, como pocas veces, Djokovic pidió disculpas por la situación y asumió que no se siente orgulloso de su actuar. Además, habló de la felicidad de terminar como el primero del ranking en este 2023, aunque la celebración haya quedado empañada por este hecho.

“Algunos creen que lo hago de forma pragmática, que me permite liberar tensiones y frustraciones para avanzar mejor. Quizás ese fue el caso. Pero realmente no animo a nadie a actuar así. No estoy contento, pero lo hice y asumo la responsabilidad“, reconoció una vez finalizado el partido.

“A veces en el pasado lo he hecho y me ha liberado, pero creo que hay formas más inteligentes de liberar la tensión que romper una raqueta“, agregó el mejor jugador del mundo, que ahora prepara su duelo ante el local Jannik Sinner (4°), que en el debut venció a Stefanos Tsitsipas (6°), por 6-4 y 6-4.

Con respecto a su número uno, Nole destacó que “es enorme. Significa mucho. Sabía que al venir a Turín solo necesitaba una victoria para llegar allí y tenía muchas ganas de que sucediera esta noche (domingo por la noche). No quería prolongarlo y arriesgarme a complicarlo todo.

“Estoy muy feliz de haber logrado esto. Ser el número uno del mundo siempre ha sido un objetivo principal para mí. Aparte de los títulos de Grand Slam, eso es lo que más importa. Lograr esto en esta etapa de mi carrera, de mi vida, significa mucho”, cerró.

¿Cuántos años ha terminado Novak Djokovic como número uno del mundo?

Novak Djokovic, con esta, son ocho las temporadas en las que ha terminado como número uno del mundo. La primera en la que lo logró fue en 2011, para luego hacerlo en 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021 y 2023. Solo Rafael Nadal (2013, 2017 y 2019), Andy Murray (2016) y Carlos Alcaraz (2022), han interrumpido el reinado.

¿Qué jugadores están jugando el Torneo de Maestros en el tenis?

En la edición 2023 del Torneo de Maestros del tenis participan Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev y Holger Rune. Además, Hubert Hurkacz y Taylor Fritz son los reservas en caso de alguna baja.

