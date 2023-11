El feroz palo de Djokovic a Nadal tras su título en París Bercy: "Yo no finjo como otros"

Un nuevo éxito cosechó Novak Djokovic en el cierre de la temporada 2023. El serbio, campeón de tres Grand Slam este año, logró imponerse en el Masters 1000 de París Bercy, alcanzando su título 40 en torneos de esa categoría y ampliando su leyenda como el más ganador en la historia del tenis.

En la final, el serbio se impuso sin problemas al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-4 y 6-3. Una definición sencilla luego de un torneo en donde sufrió con Rublev, Rune y Griekspoor para llevarse sus partidos. Al único que pudo batir con comodidad, además de Dimitrov, fue al argentino Etcheverry, en primera ronda.

Pero más allá del triunfo, llamó la atención lo que ocurrió después, en rueda de prensa. Djokovic, fiel a su estilo confrontacional, se acordó de Rafael Nadal, su gran rival de toda la vida. Y no lo hizo de forma muy cariñosa. Sin nombrarlo, cargó contra el español por unas declaraciones que este hizo hace unas semanas.

Rafa había señalado que “Novak lo vive de otra manera de la que lo he vivido yo. Para él habría sido una frustración más grande no conseguirlo (el récord de Grand Slams) y a lo mejor por eso lo ha conseguido. Él ha tenido la capacidad de llevar la ambición al máximo.

“Yo lo he sido, pero de forma sana sin cabrearme más de la cuenta en la pista cuando las cosas no me iban bien. Son culturas distintas y cada jugador, cada país lo vive de forma diferente”, agregó Rafa en su momento, en declaraciones que fueron respondidas por Djokovic, de forma elegante, hace unos días.

Sin embargo, tras su triunfo en París, Nole dejó de lado la diplomacia y señaló que tajante, ante la mirada de los periodistas, que “voy a por todos los récords posibles, todos los que pueda batir. Nunca he tenido problemas para decir eso y por eso no le agrado a la gente”.

Y ahí, sin nombrarlo, cargó contra Rafa. “No he fingido como otra persona que dice que ese no es su objetivo y luego comportarse de forma distinta. Siempre he intentado estar en línea con lo que creo”, señaló el serbio, en clara alusión a lo dicho por el español.

Ambos tenistas han protagonizado una de las mayores rivalidades en la historia del deporte. Y también ambos han manifestado que no son amigos, aunque Nole en su momento dijo que estaba dispuesto a iniciar una amistad con Rafa una vez finalizadas sus carreras deportivas.

¿Cuándo vuelve a jugar Rafa Nadal?

Si todo marcha bien, el tenista manacorí podría volver a las canchas a inicios del 2024, tras casi no jugar durante todo este año. La gran apuesta de Rafa es llegar sano al Abierto de Australia y buscar jugar los Juegos Olímpicos, Roland Garros y la Copa Davis.

¿Cuántos títulos tiene Novak Djokovic?

Con su título en París Bercy, Novak Djokovic alcanzó los 97 títulos en su carrera. Si bien es el máximo ganador de Masters 1000 y Grand Slams, le faltan todavía 12 títulos para superar al primero en esa lista, Jimmy Connors, que ganó 109 copas durante su carrera.

