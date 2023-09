Rafael Nadal habló recientemente sobre el récord de Novak Djokovic, quien con 24 títulos de Grand Slam lo superó (22) como el hombre que más veces ha alzado trofeos de esta categoría, y dejó en claro que no está ni ahí.

“¿Me hubiese gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia? Sin ninguna duda, claro que sí. De esto se trata el deporte, de intentar ser lo mejor posible. ¿Ha sido para mí una obsesión? No, para nada“, le dijo a Movistar.

“Para Novak sí hubiese sido una frustración no conseguirlo”

Tras eso expone que la situación “tampoco me frustra, no puedes estar frustrado siempre en la vida. No estoy frustrado por una simple razón: creo que he hecho todo lo posible para que las cosas me vayan lo mejor posible“.

“Creo que Novak lo vive de una manera más intensa que la que he vivido yo. Creo que para él sí hubiese sido una frustración más grande no conseguirlo, y a lo mejor por eso lo ha conseguido, ojo”, detalló.

Después recalca que Djokovic “ha tenido la capacidad de llevar la ambición al máximo”.

Sobre sí mismo, el legendario Rafa detalla que “yo creo que he sido una persona ambiciosa, pero una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva, sin estar frustrado o cabrearme más de la cuenta en la pista cuando las cosas no iban bien”.

“Es mi forma de vivirlo, son culturas distintas, cada jugador o cada país lo vive de una manera diferente… y yo lo he vivido así y estoy feliz con ello”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Rafael Nadal?

Una lesión obligó a Rafael Nadal a perderse la acción en el circuito ATP durante 2023, por lo que se recupera para volver con todo en 2024.