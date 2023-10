Santiago 2023 está entrando, de a poco, en su recta final. Un evento que ha ido dejando imágenes imborrables para el deporte chileno y que también ha generado videos virales, especialmente con los extranjeros, que se han ganado un espacio en el corazón de los hinchas nacionales.

Y el vóleibol ha dejado varias de esas escenas. Cómo no, si hasta un perro se metió en el Movistar Arena mientras se desarrollaron las competencias. Además, el factor del DJ, que le pone música a cada momento del partido, incluyendo ese del can, con la conocida “Who Let The Dogs Out”.

Pero ahora se produjo otro evento que lejos tuvo que ver con el encargado de poner la música. Se trató de un deportista, el brasileño Darlan Ferreira Souza quien se robó las miradas por su ritual previo a sacar en cada punto, especialmente a los seguidores del animé.

Y es que el miembro del scratch del vóleibol realizaba un gesto con las manos que evocaba a Naruto. De acuerdo con un video de Radio Usach, se puede ver al voleibolista realizando los “sellos” del reconocido animé. El registro se viralizó de inmediato por las redes sociales.

Y al parecer la cábala funciona, ya que los brasileños debutaron con un triunfo en el voleibol. Se impusieron en tres sets a Colombia, confirmando su candidatura de cara al torneo. 25-20, 25-17 y 20-10 fueron los parciales del encuentro, en una contundente actuación del scratch.

Chile se impone en el debut del vóleibol masculino de Santiago 2023

En paralelo, Chile también tuvo un debut positivo en el vóleibol masculino. El equipo nacional se impuso en cuatro sets a República Dominicana, arrancando en punta su participación en el deporte. El equipo nacional sufrió, pero confirmó los pronósticos que hablan de que la Roja tiene chances de ser medallista.

Una de las figuras del partido, Dusan Bonacic, señaló que “estoy muy contento. Fue un debut difícil, dimos el primer paso y ahora hay que recuperarse. Jugar en una arena así, de local, con toda esta gente apoyándonos, realmente me llena el alma. Nosotros estamos muy agradecidos, esto era un sueño y hoy se cumplió”.

El próximo partido de Chile será ante Puerto Rico, por la segunda fecha del Grupo B. Un duelo que se jugará este 31 de octubre a las 20:30 horas. Luego, el equipo nacional cerrará su tercera participación en la fase de grupos, buscando la clasificación, ante Argentina.

¿Hasta cuándo duran los Juegos Panamericanos Santiago 2023?

Los Juegos Panamericanos entraron en su última semana. Santiago 2023 empezó el pasado 20 de octubre y terminará este domingo 5 de noviembre. La ceremonia de cierre se llevará a cabo en el estadio Bicentenario de La Florida, a diferencia de la apertura que fue en el Estadio Nacional.

¿Cuántas medallas lleva Chile en los Panamericanos?

Hasta las 15 horas del 31 de octubre, Chile suma 40 medallas en Santiago 2023. El equipo nacional lleva seis oros, 19 platas y 14 medallas de bronce. De a poco se acercan a la meta de superar las 50 medallas alcanzadas en Lima 2019, máxima cosecha en la historia de unos Panamericanos.

