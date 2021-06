¿Palo a Garin? Nicolás Jarry confiesa: “Los Juegos Olímpicos son un sueño de niño y daría lo que sea por asistir”

En los últimos días se instaló la polémica en el tenis chileno, porque Cristian Garin informó que no disputará los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lo que generó una ola de críticas por parte de los fanáticos e incluso del Comité Olímpico de Chile y el Team Chile.

En ese contexto, Nicolás Jarry conversó con La Tercera sobre esta situación y reconoció que no se siente apto para opinar sobre la decisión de Garin, pero sí reconoció que “daría lo que sea” por asistir a una cita olímpica.

“Es algo personal de cada jugador, él debe tener sus razones por las cuales hizo lo que hizo. Hay varios jugadores que están haciendo lo mismo no sé por qué, pero cada uno debe tener sus motivos”, partió diciendo.

“No me puedo poner tanto en la posición de él, porque no estoy en su posición y no sé bien cuáles son las condiciones y las cosas, pero para mí los Juegos Olímpicos son un sueño de niño y daría lo que sea por asistir a los juegos más grandes que existen”, agregó.

Jarry sigue disputando torneos menores para subir recuperar su ránking ATP. (FOTO: Agencia Uno)

Al ser consultado sobre su presente y la ilusión de llegar al US Open, comentó que “puede ser que sí, puede ser que no. Hay que ir cada semana con todo y tratar de ganar. No me estoy apurando, estoy tratando de hacer las cosas bien y ahora estoy preparándome para cada campeonato que juego y sentirme lo mejor posible para enfrentar esa semana en especial y, de ahí, preparando cada una de las semanas que vengan”.

Finalmente, ante la opción de ser alternativa para disputar la Copa Davis en septiembre, expresó que “aún queda un poquito. A todo el resto del equipo le está yendo muy bien, y eso es lo principal y lo que más me alegra; que tanto Cristian, como Tomás (Barrios) y Alejandro (Tabilo) estén con muy buenas semanas para que todo el equipo crezca. Gonzalo (Lama) también está retomando y yo he tenido un muy buen año. Y si me llaman, estaré más que orgulloso, como siempre, de ser parte de una nueva Copa Davis”.