Cristian Garin se desahoga ante “los mensajes de odio” que le llovieron tras bajarse de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Cristian Garin sorprendió a todo Chile al decidir bajarse de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El tenista número uno del país argumentó que la “inestabilidad” que ha sufrido este año entre lesión y enfermedad además de “las condiciones establecidas” no le iban a permitir “vivir la experiencia real” de esta justa deportiva, declinando de participar pese a que era una de las cartas más importantes de la delegación y que no puede ser reemplazado, ya que su cupo lo obtuvo por su ránking ATP.

Ante esto, las críticas al Tanque llovieron inclusive de otros deportistas a través del Team Chile y el Comité Olímpico (COCh), quienes expusieron a través de un comunicado que “unos Juegos Olímpicos son la máxima expresión del deporte de alto rendimiento, un momento único de encuentro, unidad y sana competencia entre atletas de todo el planeta. Por más de cien años los deportistas chilenos han demostrado que, independientemente de los resultados, unos Juegos Olímpicos son el escenario ideal para congregar a todo nuestro país en torno a un objetivo, masificar las más variadas disciplinas y, sobre todo, enseñar a las nuevas generaciones sobre el esfuerzo y la perseverancia”.

Pero también le llegó mucha mala onda a Garin a través de las redes sociales de la gente, lo que le hizo reaccionar en sus historias de Instagram. “Después de todos los mensajes de odio y descalificaciones que nunca pensé recibir, quiero aclarar lo siguiente”, partió el desahogo de la raqueta nacional.

El mensaje de Cristian Garin a través de sus redes sociales.

“Amo a mi país y siento que lo represento en cada competición que me toca participar. Entiendo que algunos se decepcionen, créanme que no fue una decisión fácil y se tomaron en consideración un montón de factores, pero realmente estoy sorprendido del odio de la gente. Creo que deben tener más respeto por los deportistas chilenos, nunca nadie me ayudó a llegar donde estoy, sólo esfuerzo personal y familiar. Estoy seguro que gran parte de los deportistas chilenos han llegado donde están por esfuerzo personal, porque realmente son pocos los que ayudan”, lanzó de entrada.

Asimismo, complementó escribiendo “gracias a todos los que me apoyan de manera incondicional, de verdad que lo valoro mucho en estos momentos. Esto es muy largo, cumplí recién 25 y estoy con las ganas para seguir por buen camino. Abrazo a los de siempre”.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que mantienen su nombre por temas comerciales pese a disputarse en 2021, comenzarán el 23 de julio y se extenderán hasta el 8 de agosto.