Cristian Garin anuncia que no participará en los Juegos Olímpicos y entrega sus razones en Instagram

El viernes 23 de julio comienzan los esperados Juegos Olímpicos de Tokio, un año después de su fecha original debido a la pandemia del coronavirus que ha golpeado al mundo entero y que impidió su realización en tiempo y forma.

Justamente casi un mes antes de que se inicie la fiesta del deporte mundial, el tenista Cristian Garín ha comunicado a tráves de su cuenta de Instagram que no asistirá a la cita olímpica y con esto Chile pierde una gran posibilidad de medalla.

"Luego de analizarlo profundamente con mi equipo, he tomado la dura decisión de no asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio", escribió el Tanque en su cuenta de Instagram.

Agregando que "representar a mi país y sobretodo participar de unos Juegos Olímpicos, siempre ha sido un sueño para mí y fue el eje principal de mi planificación en el año 2020".

Cristian Garin luego explicó las causas que lo llevaron a tomar esta triste decisión.

"Debido a la inestabilidad de este año(donde tuve que bajarme de Australian Open por lesión y mi posterior contagio de Covid 19) y sumado a que las condiciones establecidas, no me permitirán vivir la experiencia real de lo que significan unos Juegos Olímpicos, es por lo que he tomado esta decisión", reveló.

Cristian Garin anuncia que no participará en los Juegos Olímpicos (Instagram)

Para el final, le dedicó palabras a los deportistas nacionales que sí viajarán a Tokio."Mis mejores deseos para toda la delegación chilena que nos va a representar de la mejor manera! Gracias a todos por el apoyo de siempre!", cerró.