El tenista español Carlos Alcaraz de 19 años es actualmente cuarto del mundo y busca ser el jugador más joven de la historia en alcanzar la cima del Ranking ATP y, aunque parezca complicado, matemáticamente podría lograrlo antes del US Open.

El año pasado Carlitos no pudo disputar el Masters 1000 de Canadá al carecer de posición en el ranking para entrar al cuadro principal, y en esta edición será segundo cabeza de serie en Montreal, ya que no se contará con la presencia del segundo Alexander Zverev que no llegará producto de una lesión, ni del tercero Rafael Nadal, que también se bajó por una molestia física.

Así, Daniil Medvédev, actual número uno de la clasificación, será el único oponente que esté sobre él en el torneo norteamericano que tampoco tendrá a Novak Djokovic como participante.

En el Masters de Cincinnati, en tanto, el español perdió en primera ronda en 2021, y espera llegar encumbrado a disputarlo a mediados de este mes.

Charly debe olvidar rápidamente las finales que perdió primero frente al número 30 Lorenzo Musseti por 4-6, 7-6 y 4-6 en Hamburgo y después frente al doceavo Jannik Sinner en Umag por 7-6, 1-6 y 1-6, y enfocarse en ganar la mayor cantidad de puntos con un ojo puesto en lo que pueda hacer el ruso Medvédev.

¿Qué necesita Carlos Alcaraz para ser el nuevo número uno del Ranking ATP?

El tenista español Carlos Alcaraz tiene que llegar a la final de Montreal y de Cincinnati, y levantar el trofeo en uno de los dos Masters, y esperar que Daniil Medvédev no alcance los cuartos de final en ninguno de ellos, de manera que no pueda defender los puntos adquiridos con su victoria en Canadá el año pasadoy su llegada a semifinales de Cincinnati.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Carlos Alcaraz por el Masters 1000 de Canadá?

Los partidos será transmitidos por ESPN2 y ESPN3, en las siguientes señales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Carlos Alcaraz por el Masters 1000 de Canadá?

Para ver en vivo al tenista español por streaming podrás hacerlo en Star+.

Así marcha el TOP 10 del Ranking ATP actualmente: