Hace un par de semanas el ex futbolista brasileño, Ronaldo Nazario, fue víctima de un asalto en su chalet en Ibiza por parte de una banda de ladrones.

Los atracadores fueron capturados por la policía que incluso recuperó una libreta en la que aparecían los próximos objetivos de la banda.

"Seleccionaban viviendas concretas (chalets) normalmente de empresarios y de personas famosas con gran poder adquisitivo", dice el informe de la Policía Nacional.

Entre los nombres se puede contar el chalet del tenista Rafael Nadal en Portocristo (Mallorca) y una casa de Lionel Messi, además de otras propiedades como la del político José María Aznar en la urbanización Guadalmina, de Marbella (Málaga).

El juzgado de instrucción número 1 de Murcia es el que investiga este caso que involucra a esta banda acusada de unos 15 robos en chalets de lujo y mansiones en España.

El informe también señala: "Podemos apreciar las anotaciones encontradas en el registro del domicilio de J.M.A, en Málaga, donde figuran los nombres de Aznar, Messi, Pablo Iglesias, Nadal, Hierro, Guti y alcaldesa de Murcia".

También aparecen tachados los nombres de "Can Rimbau (Guti) Ibiza", en alusión a una casa del ex futbolista del Real Madrid en isla pituysa, también la del también ex marengue Fernando Hierro: "Talamanca. IBIZA. (Hierro)".

El 26 de junio pasado la banda hizo noticia al asaltar el chalet de Ronaldo Nazario en Sant Josep (Ibiza). Los encapuchados entraron, mientras el campeón del mundo hacía un asado con Marco Verratti, volante del PSG. Se llevaron joyas y relojes valorados en tres millones de euros.