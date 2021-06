¡Oficial! Serena Williams confirma que se baja de los Juegos Olímpicos Tokio 2020: “Numerosas razones me llevaron a tomar mi decisión"

Serena Williams, actual octava del ranking WTA y una de las tenistas más galardonadas de todos los tiempos, confirmó la mañana de este domingo que no participará de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La menor de las hermanas Williams, y dueña de 4 medallas olímpicas, encendió las alarmas del mundo de deporte en las últimas horas, luego de anunciar en rueda de prensa que no viajará a Japón para el megaevento.

Serena otorgó una conferencia en la antesala de su participación en Wimbledon, instancia donde entregó la noticia tras las preguntas de los periodistas presentes.

“No estoy en la nómina olímpica, al menos que yo sepa... Y si estuviera, no debería estarlo”, lanzó.

Serena explicó que “hay numerosas razones que me han llevado a tomar mi decisión sobre los Juegos Olímpicos. No quiero hablar de esto hoy. A lo mejor en otra ocasión, lo siento”.

Pese a que la exitosa tenista no dio detalles de sus motivos para bajarse de Tokio 2020, lo cierto es que se presume que tienen que ver con su hija de tres años, Olimpia, ya que los protocolos sanitarios le impiden viajar junto a ella.

Hace dos semanas, al ser consultada por su participación en los J.J.O.O. Williams ya había dado luces de sus dudas, dejando en vilo su presencia.

"No he pensado mucho al respecto, aunque es una muy buena pregunta. No he pasado ni 24 hs sin ella (su hija). Esa es una especie de respuesta en sí misma. Somos mejores amigas nosotras", comentó.

Todo indica que Serena se bajó de Tokio 2020 debido a las restricciones que le impiden viajar con su hija.

De esta manera, y con su decisión ya tomada, Serena Williams se suma a Christian Garin, Rafael Nadal, Dominic Thiem y Juan Martín del Potro , quienes también se ausentarán de la cita olímpica que se llevará a cabo entre el 23 de julio al 8 de agosto.