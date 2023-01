Este domingo tendremos la gran final del Abierto de Australia 2023 con el partidazo de Novak Djokovic (5°) ante Stéfanos Tsitsipás (4°). El serbio podría convertirse en el máximo ganador de Grand Slams de la historia junto a Rafael Nadal que tiene 22, mientras que el griego sueña con alcanzar el número 1° del Ranking ATP.

¿Cuándo juegan Djokovic y Tsitsipás en la final del Abierto de Australia?

Novak Djokovic y Stéfanos Tsitsipás juegan la final del Australian Open este domingo 29 de enero a las 5:30 horas de Chile, es decir, en la madrugada de sábado para domingo en el Rod Laver Arena en la ciudad de Melbourne.

¿En qué canal ver en vivo por TV la final del Australian Open?

El encuentro entre Novak Djokovic y Stéfanos Tsitsipás será transmitido en vivo por televisión a través de ESPN en los siguientes canales según tu cableoperador:

¿Dónde ver por streaming el encuentro de Djokovic vs Tsitsipás?

El duelo de la final del Abierto de Australia se podrá ver en vivo de forma online a través de Star+.

Por el número 1 del Ranking: ¿Cómo llegan Djokovic vs Tsitsipás a esta final?

Esta final del Abierto de Australia tendrá un agregado especial, ya que definirá al nuevo número 1° del Ranking ATP, lugar que ocupa hasta ahora el español Carlos Alcaraz, quien se lesionó y no pudo estar en este torneo.

Hoy a sus 35 años, Novak Djokovic buscará recuperar un lugar que ocupó durante varias temporadas, pero que perdió en parte producto de la pandemia de Covid-19. Nole no jugó el Abierto de Australia y el US Open del año pasado por no haberse vacunado, por lo que este 2023 quiere retomar su cetro.

El serbio ha hecho un extraordinario torneo y solo ha perdido un set en todo el campeonato ante el francés Enzo Couacaud en segunda ronda. También dejó en el camino al español Roberto Carballés, al búlgaro Grigor Dimitrov, al australiano Álex de Miñaur, al ruso Andrey Rublev y al estadounidense Tommy Paul.

Por su parte, Stéfanos Tsitsipás busca ser por primera vez número 1° en el Ranking ATP. El griego solo llegó a ser tercero del mundo durante 2021, y hasta ahora no ha ganado un Grand Slam en su carrera, por lo que con 24 años se juega el partido más importante de su vida.

El jugador de 1,93 metros ha tenido un gran Abierto de Australia en el que derrotó al francés Quentin Halys, al australiano Rinky Hijikata, al neerlandés Tallon Griekspoor, al italiano Jannik Sinner, al checo Jiří Lehečka y al ruso Karén Jachánov.

Revisa el compacto del último partido de Djokovic en las semis del Abierto de Australia