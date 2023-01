Djokovic lleno de confianza antes de enfrentar a Paul: "Nunca he perdido una semifinal en Australia"

Este miércoles el tenista serbio, Novak Djokovic, eliminó al ruso Andrey Rublev mostrando un tenis supremo en el Rod Laver Arena de Melbourne y se clasificó a las semifinales del Australian Open.

Nole ya venía de derrotar en sets seguidos al local Alex De Miñaur y esta vez lo hizo frente al seis del mundo con un categórico 6-1, 6-1 y 6-4.

En semifinales se medirá con el estadounidense Tommy Paul, quien por primera vez alcanza esta instancia en un torneo de Grand Slam. El tenista de 25 años y 35° del ATP viene de derrotar a su compatriota el joven Ben Shelton (89°).

Tras su victoria, Djokovic se mostró confiado: “He estado en una situación como esta muchas veces. Nunca he perdido unas semifinales en Australia y espero que siga así”.

Sobre Paul, comentó: “Probablemente ha jugado el mejor tenis de su vida aquí. Es muy explosivo y dinámico. Es rápido y tiene un revés muy sólido. Le gusta meterse dentro de la pista y dictar el punto con su derecha. Tiene un gran movimiento con su servicio, con el que puede sacar a cualquier lugar. Es muy completo”.

Luego, reconoció: “No puedo decir que este año me esté sintiendo mejor que nunca aquí porque he tenido grandes años en Australia. Pero en los dos últimos partidos, jugando contra dos chicos que son grandes jugadores, ganarles con ese dominio es definitivamente lo que quiero en este momento”.

En cuanto al público que molesta durante los partidos, sostuvo: “Sigue ocurriendo. No hay mucho que podamos hacer al respecto. Son sólo unos pocos individuos y no puedo juzgar a todo el público por unos pocos. Si alguien cruza la línea y empieza a hacer comentarios que no entran dentro de lo que significa apoyar a un jugador, entonces es algo ante lo que yo reacciono”.

Por su parte, Tommy Paul admitió sentirse emocionado por la posibilidad de enfrentar al serbio: "Sé que aquí es casi invencible, pero estoy haciendo el mejor tenis de mi vida así que considero que es un momento ideal para intentarlo. Siento que mi trabajo aquí no ha terminado aún".