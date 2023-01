Luego de dos largas semanas del mejor tenis del mundo llega la gran final de Abierto de Australia que protagonizarán Novak Djokovic (5°) y Stéfanos Tsitsipás (4°). El serbio busca alcanzar su décimo Australian Open, mientras el griego se ilusiona con ganar su primer Grand Slam.

¿Cuándo juegan Novak Djokovic vs Stéfanos Tsitsipás en la final del Australian Open?

Novak Djokovic enfrenta a Stéfanos Tsitsipás este domingo 29 de enero a las 5:30 horas de Chile, es decir, en la madrugada de sábado para domingo en el Rod Laver Arena en la ciudad de Melbourne.

¿Dónde ver en vivo por TV la final del Abierto de Australia?

El encuentro entre Novak Djokovic y Stéfanos Tsitsipás se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Quién transmite por streaming el partido de Djokovic y Tsitsipás?

El partido de la final del Abierto de Australia se podrá ver en vivo de forma online a través de Star+.

El récord que puede alcanzar Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia

Si Nole logra ganar el Australian Open seguirá marcando pauta en el tenis mundial e igualará el registro de Rafael Nadal con más Grand Slams conseguidos en la historia. Actualmente el serbio ha ganado 21 de estos torneos (9 Australian Open, 2 Roland Garros, 7 Wimbledon y 3 US Open).

Por su parte, Rafa tiene 22 Grand Slams, mientras que más atrás aparecen Roger Federer con 20, Pete Sampras con 14, Roy Emerson (12), Rod Laver y Bjorn Borg (11), Ivan Lendl, André Agassi y Jimmy Connors (8).

El serbio además no pudo estar en el Abierto de Australia y en el US Open de 2022 por no haberse vacunado de Covid-19, lo que incluso lo hizo bajar un par de puestos en el Ranking ATP.

Por su parte, el griego Tsitsipás podría alcanzar su primer Grand Slam de su carrera y convertirse en el número 1° del mundo. El tenista de 24 años ya jugó una final en este tipo de torneos ante el propio Djokovic en la final de Roland Garros 2021, la que terminó con victoria para el serbio tras un emocionante partido a cinco sets que finalizó 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4.

Revisa la última final entre Djokovic y Tsitsipás