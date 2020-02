Martín Vargas le ofrece combos a Juan Cristóbal Guarello: "Donde lo vea le voy a pegar"

Martín Vargas cumplió 65 años y sigue en lo suyo. Entrena boxeadores en el Estadio Nacional y traspasa las enseñanzas que atesoró durante años de combate, que lo vieron como aspirante al título mundial en cuatro oportunidades.

Y con la palabra sigue igual. "Nunca he tenido pelos en la lengua. En este país tratan de loco al que dice las cosas como son. Yo no tengo problemas con eso", advierte en una extensa entrevista concedida al diario The Clinic.

Aborda el estallido social. "Yo sabía que esto iba a pasar, siempre lo dije. ¿Por qué tengo que pagar por andar en mi país? ¿Por qué tengo que pagar por educación? Hasta para ir al baño tengo que pagar. Qué lindo que los cabros de la PSU hayan parado todo, porque esto es un robo. ¡Hasta cuándo!", sentencia el osornino.

Y mostró su furia por la situación que vive el país. "Al chileno le metieron un dedo en el culo, se lo sacaron y después le metieron los dos dedos en el culo. Yo me saqué la mierda por este país. Lo malo de nosotros es la raza, es un país chato, gris, corrupto, mentiroso y ladrón", agrega.

De todas manera envía un mensaje a los manifestantes. "No podemos estar peleando entre nosotros, ni robándonos las cosas entre nosotros. Todos queremos vivir tranquilos. En vez de saquear los negocios de la gente que se mata trabajando, tendrían que haber hecho cagar los Tag y todo eso que nos está robando", asegura Martín.

Pero no solo cobró cuentas en cuanto a la actualidad. Consultado por la imagen que dejó después de su extensa carrera, subrayó que "me saqué la cresta por este país y me pagaron con una moneda de dos caras. Todas las alegrías que le di a Chile y después ni se preocupan de uno. No me han dado nada".

Y finalmente, se lanzó contra los periodistas deportivos. "Esos me destrozaban, son mala leche, se ensañaron conmigo, por eso los tengo vetados. Hay algunos periodistas que me ven en las peleas y agachan la cabeza como los burros. Es mejor que no me encuentre a (Juan Cristóbal) Guarello porque le voy a juntar la nariz con el culo. Donde lo vea le voy a pegar", amenazó.