Juan Cristóbal Guarello le responde a Martín Vargas: "No le voy a pegar a un abuelito"

Una pelea por la que muchos pagarían, pero que es imposible que se dé. Martín Vargas ofreció una entrevista al diario The Clinic, donde disparó contra todo y aprovechó de lanzar una desafiante amenaza a Juan Cristóbal Guarello.

"Hay algunos periodistas que me ven en las peleas y agachan la cabeza como los burros. Es mejor que no me encuentre a (Juan Cristóbal) Guarello porque le voy a juntar la nariz con el culo. Donde lo vea le voy a pegar", soltó el ex boxeador.

Y rápidamente recibió respuesta del periodista. En el programa Los Tenores de Radio ADN, el aludido aseguró que "he hecho cuatro peleas de boxeo y en tres me he encontrado con Martín Vargas… y ahí me saluda y se va. Me había ofrecido combos hace unos años en un programa y me lo he encontrado unas tres veces y se da vuelta".

Ya ironizando con la situación, Guarello dejó claro que no le interesa tener problemas con el púgil. "Hay uno de los primeros libros de Borges que se llama “Evaristo Carriego”, que habla de un guapo de barrio a comienzos del Siglo XX y él tenía una frase que dice “Un hombre nunca amenaza y nunca se deja amenazar”, así que cuando quiera, señor Vargas. ¡Nah, no le voy a pegar a un abuelito!", sentenció.