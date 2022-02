Juan Martín del Potro protagonizó una emotiva jornada en su estreno en el Abierto de Argentina, cayendo en dos sets ante su compatriota, Federico Delbonis, en el que pudo ser el último partido de tenis de su carrera.

La Torre de Tandil regresó al court tras 965 días de ausencia, luego de que una dura lesión y diversas operaciones lo obligaran a mantenerse al margen de las canchas desde el pasado 19 de junio de 2019.

El trasandino fue derrotado por 6-1 y 6-3 en un duelo donde se mostró en extremo emocionado, algo que confirmó al terminar el encuentro, deslizando que pudo ser el juego final de su carrera en el tenis.

“La verdad es que es un momento que no quería que llegue nunca. No era lo que yo quería, la salud me lleva a que tenga que tomar una decisión poco convencido, pero hice demasiado esfuerzo para poder remontarla o cumplir otro milagro", comenzó diciendo.

Delpo explicó que "a veces trataba de explicarle a mi entorno que yo también puedo perder o no tengo la fuerza que todos creen para salir adelante. Esta vez siento un poco eso. Lo di todo. Son esos días que voy recordar toda mi vida".

“Tenía previsto ir a Río, como dije, di todo hasta el último punto, y hoy deseo poder dormir sin dolor en la pierna, hoy siento que tengo toda la vida por delante y quiero vivirla en paz”, lanzó.

"Todavía no encontré un lugar en mi vida en el que sea más feliz que acá adentro, no encontraba mejor oportunidad que hacerlo en Buenos Aires, adelante de mi mamá, que es la primera vez que me ve jugar, y creo que he cumplido todos los sueños con el tenis y lo más difícil de lograr no es el trofeo, copa, ranking, sino el cariño y el amor de la gente; creo que lo logré y lo llevo en el corazón”, agregó.

El argentino explicó que "me quedó la espinita del Nª 1, estuve cerca, pero haber logrado todo lo que logré en esta era significa mucho para mí, más allá de los trofeos y logros, hay muchos que tienen esas cosas, pero no tienen este premio que tengo yo que es la gente. Este es el broche de oro que necesitaba”.

Pese a lo duro de su discurso, Juan Martín del Potro no confirmó que este sea el adiós definitivo del tenis, dejando una pequeña luz de esperanza a los fanáticos que esperan verlo en el Abierto de Río de Janeiro.