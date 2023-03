El campeón del US Open 2009 se tuvo que retirar el año pasado producto de las incontables lesiones en su rodilla, pero ahora quiere otra oportunidad en el deporte blanco inspirado en Messi y compañía.

La Selección Argentina hizo historia en diciembre pasado luego de levantar el trofeo de campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022. De la mano de Lionel Messi, en todo el territorio albiceleste se desató una locura nunca vista desde 1986, cuando los trasandinos habían levantado su última copa.

Pero han habido casos en donde el título del mundo ha provocado cosas que están cerca de lo milagroso. Una de ellas es la que reveló Juan Martín del Potro para ESPN, en donde reveló que gracias a lo realizado por la Scaloneta, está entrenando nuevamente intentando volver a jugar tenis.

El campeón del US Open 2009, se retiró en el ATP de Buenos Aires en marzo del 2022, dejando atrás una fantástica carrera en donde ganó el título en Flushing Medows, además de ser tres del mundo. Todo a raiz de una rebelde lesión en la rodilla, que lo tenía a maltraer desde hace cuatro años.

Sin embargo, el reposo de un año y especialmente lo realizado por Argentina en Qatar, fueron motivos suficientes para levantar a Del Potro del sillón y ponerlo a entrenar de cara al próximo US Open, torneo que le ofreció un Wild Card para que pudiese jugar su último partido en el torneo que lo vio brillar hace ya 14 años.

"Hice una promesa: si Argentina ganaba el Mundial, iba a intentar jugar el US Open. Así que ahora Messi, De Paul y toda la selección me pusieron a entrenar. Estoy intentando recuperarme de la rodilla. Es complicado, porque tengo mucho dolor. Para jugar en alta competencia necesito estar muy bien, pero antes del Mundial no lo tenía en mi cabeza, pero ahora lo estoy pensando mucho".

Vale recordar que el cuarto Grand Slam del año se disputará en septiembre próximo, por lo que Del Potro tiene todavía buenos meses para intentar ponerse bien a ese torneo. Solo el tiempo dirá si logra cumplir esa meta y darle a los fanáticos del tenis una última gran función.