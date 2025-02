La suspensión del sorteo del Grupo Mundial de Copa Davis, a raíz del reclamo de Chile contra la Federación Internacional de Tenis (ITF) tras no castigar al belga Zizou Bergs por su agresión contra Cristian Garin, no para de generar opinión.

Y donde están muy atentos a los pasos que se dan por este tema es en Argentina, donde una de sus leyendas tenísticas como Juan Martín Del Potro entregó su parecer al respecto, donde reconoció que le llamó la atención que no se castigara al europeo.

ver también “Solitos se lo buscaron, los sudamericanos debemos…”: Chile repasa a Bergs por sorteo suspendido en Copa Davis

Del Potro saca la voz por golpe de Bergs a Garin en Copa Davis

Fue durante su comparecencia en el ATP 500 en Río de Janeiro, donde fue invitado por la organización que el periodista chileno José Tomás Fernández le preguntó por el incidente que manchó para siempre al principal torneo de naciones del “deporte blanco”.

“Lo vi. La verdad, no sé si puedo tener una opinión formada de si tendrían que haber hecho esto o lo otro. No sé si hubo una sanción tampoco, pero fue raro también. No es algo habitual que pases y te choquen tan fuerte“, afirmó el ganador de Copa Davis con Argentina en 2016.

En esa línea, Del Potro agrega por el ataque a Garin que “veo poco tenis y eso lo vi en algún video de TikTok que me apareció, pero no sé mucho más. Debería haber una sanción si algo fue incorrecto. Creo que cuando alguien comete un error y no pasa nada, ahí es donde comienzan las sospechas. Eso es lo que no debería pasar”.

Publicidad

Publicidad

El pedido de Chile al ITF contra Zizou Bergs

Con la solicitud de intervención al Panel Independiente del organismo para que revise al detalle este incidente, lo que busca la Federación de Tenis de nuestro país es sentar un precedente por hechos de esta magnitud en una disciplina tan pulcra como ésta.

Entre las exigencias de Chile está que exista “una sanción para Zizou Bergs” por su ataque a Garin, que vayan desde una multa económica hasta la suspensión de futuras ediciones de la Copa Davis, además de una compensación económica al ariqueño por daños y perjuicios.